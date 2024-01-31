الإمارات تبتكر 2024.. أكبر حدث وطني للاحتفاء بالابتكار والمبتكرين

تنطلق غداً فعاليات شهر الإمارات للابتكار "الإمارات تبتكر 2024"، و تستمر على امتداد شهر فبراير المقبل، في حدث وطني هو الأكبر من نوعه عالمياً، محوره الرئيس الابتكارات المؤثرة، للاحتفاء بالابتكار والمبتكرين والأفكار المبتكرة، يتخلله تنظيم مئات الفعاليات، في مبادرة متجددة منذ عام 2015، تتوزع على أسابيع الشهر، متنقلة بين كافة إمارات ومناطق الدولة.

وتنطلق فعاليات الإمارات تبتكر 2024، في محطتها الأولى من إمارة أبوظبي في الفترة من 1 إلى 7 فبراير، ثم تنتقل إلى إمارتي عجمان وأم القيوين في الفترة من 8 إلى 14 فبراير، وصولاً إلى إمارات الشارقة ورأس الخيمة والفجيرة في الفترة من 15 إلى 21 فبراير، لتختتم محطاتها في إمارة دبي في الفترة من 22 إلى 29 فبراير.

ويمثل شهر الإمارات للابتكار إحدى أهم المبادرات الوطنية الكبرى التي أطلقها مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، ويشرف على تنظيم فعالياتها، ضمن جهوده لدعم تحقيق توجهات دولة الإمارات ومستهدفات استراتيجياتها المستقبلية، بتعزيز بيئة الابتكار في كافة القطاعات، وتعميم ثقافة الابتكار وتحفيز المبتكرين والعقول والمواهب لتحقيق المزيد من الإنجازات.

وتتم عمليات تنسيق وتسجيل فعاليات شهر الإمارات تبتكر، بإشراف المركز بالشراكة مع المجالس التنفيذية في إمارات الدولة، ويمكن للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وشركات القطاع الخاص والمبتكرين من أفراد المجتمع في دولة الإمارات، تسجيل فعالياتهم الخاصة بـ"الإمارات تبتكر 2024"، من خلال الموقع الإلكتروني:

وأكدت هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية أن حكومة دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أصبحت نموذجاً للحكومة المتقدمة التي تتبنى الابتكار محركاً أساسياً للتطوير المستمر، وتصميم التوجهات المستقبلية الجديدة في العمل الحكومي، وتمكنت خلال العقد الماضي من تحويل الابتكار إلى مكون أساسي في هويتها ومنهجية عملها، لتتحول الجهات الحكومية إلى مراكز تصميم وحاضنات ابتكار فاعلة في مختلف مجالات العمل.

وقالت هدى الهاشمي إن شهر الإمارات للابتكار "الإمارات تبتكر 2024"، يمثل الحدث الوطني الأوسع والأبرز عالمياً، لنشر وتعميم ثقافة وممارسات الابتكار في الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع، وهو مناسبة سنوية لعرض الإنجازات والمشاريع والمبادرات المبتكرة التي شهدتها الدولة على مدى عام كامل، مشيرة إلى أن تركيز فعاليات الشهر في دورة العام الحالي على الأثر المجتمعي للابتكار، تعكس رؤى الحكومة لمحورية دور الابتكار في إحداث التغيير والأثر الإيجابي على كافة فئات المجتمع، وتؤكد توجهات الدولة المرتكزة على الارتقاء بالإنسان وتعزيز جودة حياة المجتمع.

29 يوماً .. فعاليات كبرى وجوائز تحتفي بالابتكار والمبتكرين

وتشهد الدولة خلال 29 يوماً تنظيم مئات الفعاليات التي تشمل مسابقات وهاكاثونات ومعارض وورش عمل ومؤتمرات وجلسات حوارية تركز على أهمية الابتكار في حياة المجتمع، وتحتفي بالنماذج والتجارب المبتكرة التي أحدثت أثراً إيجابياً في مجتمع دولة الإمارات.

وينظم مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، في ختام فعاليات شهر الإمارات للابتكار، معرض الإمارات تبتكر في الفترة من 27 إلى 29 فبراير، في أبراج الإمارات بدبي، ويتكون المعرض من 3 فعاليات رئيسية تشمل حوارات الابتكار، وعروض ابتكارات الجهات الحكومية والخاصة، وإعلان الفائزين بمسابقة منزل المستقبل التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي يشرف عليها برنامج محمد بن راشد للإسكان بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي.

كما ينظم المركز فعالية صنع للإمارات تبتكر، التي تمثل مبادرة هادفة للتعريف بالمبتكرين الإماراتيين الطموحين، ودعمهم ومساعدتهم في تطوير منتجاتهم الإماراتية المبتكرة، وتوسيع نطاق أعمالهم، من خلال بناء قدراتهم ومهاراتهم في ريادة الأعمال ضمن ورش تخصصية تعقد بالشراكة مع شركة "نون".

ويحتفي مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي في ختام فعاليات شهر الإمارات للابتكار، بالفائزين بالدورة الرابعة لجائزة الامارات تبتكر 2024، التي شهدت في دورة العام الحالي إضافة فئة خاصة لتكريم أفضل ابتكار في إحداث الأثر المجتمعي.

وتترجم الفئة الجديدة تركيز فعاليات الإمارات تبتكر 2024، على الابتكارات ذات الأثر المجتمعي الكبير، التي تسهم في تعزيز فعالية وكفاءة وأثر الخدمات على المجتمع، بحلول مبتكرة للتحديات، تلبي تطلعات أفراد المجتمع وتمكنهم وتسهم في بناء قدراتهم.

وتشمل فئات الجائزة، أفضل ابتكار في استخدام الموارد، وأفضل ابتكار في تحقيق الريادة الرقمية، وأفضل ابتكار في الأثر المجتمعي، وأفضل ابتكار في تسهيل الإجراءات الحكومية، وأفضل ابتكار جذري، وأفضل ابتكار في تحقيق الاستدامة.

وتنظم الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية عدداً كبيراً من الفعاليات ضمن مشاركتها في "الإمارات تبتكر 2024"، إذ تنظم وزارة المالية دورة جديدة لمبادرة عروض الابتكار، فيما تنظم وزارة التغير المناخي والبيئة عدداً من الفعاليات تشمل مجلس الابتكارات البيئية، والابتكارات الزراعية، وخارطة الطريق للحوكمة البيئية الاجتماعية، وتحدي الذكاء الاصطناعي، وغيرها.

وتطلق وزارة الاقتصاد ضمن الفعاليات مشروعها الجديد منظومة الملكية الفكرية، فيما تنظم وزارة العدل ملتقى الوسائل البديلة للتقاضي الذي يجمع الشركاء والمتعاملين والموظفين حول مواضيع قضائية مستجدة تناقش أهم التحديات والحلول المبتكرة على الساحة القضائية.

وتعقد مؤسسة الإمارات للتعليم ملتقى الذكاء الاصطناعي التوليدي في التعليم، فيما تنظم هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية النسخة السابعة من هاكاثون الإمارات بعنوان "تحديات اليوم، حلول الغد".

وتشارك الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بعدد من الفعاليات والمبادرات تشمل مختبرات وورش عمل وبرامج تفاعلية، وهاكثون ومسابقات، ومعارض للابتكار، وأنشطة للمجتمع في الأماكن العامة، وعرضا للمشاريع الابتكارية. أما الهيئة العامة للطيران المدني فتنظم حوارات الابتكار، ومختبر الابتكار، وعرض الممارسات المبتكرة، إضافة إلى فعاليات أخرى متنوعة.

الإمارات تبتكر..

الجدير بالذكر، أن فعاليات الإمارات تبتكر، انطلقت عام 2015 من خلال أسبوع الإمارات للابتكار، الذي أصبح في دورته الثالثة عام 2017، شهر الإمارات للابتكار، والذي شكل على مدى 8 سنوات الحدث الأهم للاحتفاء بالابتكار والمبتكرين، ونشر ثقافة الابتكار في المجتمع، فيما أصبحت فعالياته جزءاً من جهود الحكومة لنشر ثقافة الابتكار في القطاع الحكومي عبر الاحتفاء بالإنجازات والحلول الجديدة، ومبادرة هادفة لتعزيز حضور دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار وبيئة لتطوير المشاريع الهادفة لتحسين حياة المجتمع.

وشهد "الإمارات تبتكر" على مدى 8 سنوات، مشاركة أكثر من 1.5 مليون من أفراد مجتمع دولة الإمارات في الفعاليات، وحقق تفاعلاً واسعاً في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي بأكثر من 10 ملايين مشاهدة، وتم خلال دوراته المتعاقبة تنظيم أكثر من 6500 فعالية، شاركت فيها أكثر من 130 جهة حكومية وشركة ومؤسسة في القطاعين الخاص والأكاديمي، وتحولت العديد من المشاريع والمبادرات المبتكرة التي قدمتها الفعاليات، إلى نماذج عمل جديدة، وأسهمت في دعم جهود التطوير التي تقودها الدولة في مختلف المجالات.

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