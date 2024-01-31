الإمارات.. طقس غائم جزئياً غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق، خاصة الشمالية والشرقية مع سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة خاصة على البحر وتكون مثيرة للغبار والأتربة.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن حركة الرياح: جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطاً إلى مضطرب، و يحدث المد الأول عند الساعة 16:02 والمد الثاني عند الساعة 05:38 و الجزر الأول عند الساعة

10:31 والجزر الثاني عند الساعة 22:47.

ويكون الموج في بحر عمان خفيفاً إلى متوسط، ويحدث المد الأول عند 13:52 والمد الثاني عند الساعة 01:22 و الجزر الأول عند الساعة 07:52

والجزر الثاني عند الساعة 18:52.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة

الحرارة العظمى

الحرارة الصغرى

الرطوبة العظمى

الرطوبة الصغرى

أبوظبي



31



20



70



35

دبي



26



22



85



55

الشارقة



25



21



90



60

عجمان



26



21



85



45

أم القيوين

25



22



90



60

رأس الخيمة

26



20



90



65

الفجيرة



24



21



95



60

العـين



29



22



70



40

ليوا



29



22



70



30

الرويس



29



21



95



30

السلع



26



21



95



65

دلـمـا



25



22



95



50

طنب الكبرى

29



22



75



30

طنب الصغرى

29



22



75



30

أبو موسى

29



22



80



35

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