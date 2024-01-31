25 ميدالية للإمارات في ألعاب القوى بمنافسات غرب آسيا البارالمبية

تصدرت الإمارات منافسات ألعاب القوى بـ25 ميدالية ملوّنة، بواقع 10 ميداليات ذهبية، و8 ميداليات فضية، و7 ميداليات برونزية، في منافسات الدورة الرابعة لألعاب غرب آسيا البارالمبية

التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ويستضيفها نادي الثقة للمعاقين بالشارقة ..

جاء

العراق المركز الثاني بـ18 ميدالية بواقع 9 ذهبيات، و6 فضيات، و3 برونزيات، وحقق المنتخب السعودي 17 ميدالية بواقع 8 ذهبيات، و5 فضيات، و4 برونزيات، وحصد المنتخب العماني 10 ميداليات بواقع 3 ذهبيات، و5 فضيات، وبرونزيتين، ونال المنتخب البحريني 9 ميداليات، 3 ميداليات ذهبية، وميدالية فضية، وميدالية برونزية، وفاز المنتخب الأردني بـ4 ميداليات بواقع ذهبيتين وميدالية فضية وميدالية برونزية، وحقق المنتخب السوري 3 ميداليات، بواقع ميدالية ذهبية، وميدالية فضية، وميدالية برونزية، وحصد المنتخب القطري 4 ميداليات بواقع فضيتين، وبرونزيتين، وحقق المنتخب اللبناني ميدالية فضية.

المنتخب العراقي يتربع على عرش الريشة الطائرة

وأسفرت منافسات الريشة الطائرة عن اكتساح المنتخب العراقي، وتربعه على ميداليات المنافسات بواقع 10 ميداليات ذهبية، وميدالية فضية، وحقق المنتخب الإماراتي 4 ميداليات فضية، والمنتخب البحريني ميدالية فضية، و6 برونزيات، وحقق المنتخب الأردني ميدالية برونزية، وحصد المنتخب السعودي ميداليتين فضيتين، والمنتخب اللبناني ميدالية فضية وميدالية برونزية، والمنتخب السوري ميدالية فضية.

منافسات ألعاب القوى

كما حقق اللاعب محمد الحمادي الميدالية الذهبية في مسابقة جري كرسي متحرك 100م فئة "T34"، وحصد مواطنه أحمد نواد الميدالية الفضية، وحقق اللاعب القطري علي رضا ارشيد الميدالية البرونزية، كما حقق اللاعب العماني سيف المقيبلي الميدالية الذهبية، واللاعب الإماراتي يحي البلوشي الميدالية الفضية في منافسات جري 100 م فئة "T46/47"، وفاز اللاعب عمر الحوسني بالميدالية البرونزية.

وفي منافسات جري كرسي متحرك 100 م فئة "T53"، حقق اللاعب السعودي عبدالرحمن القرشي الميدالية الذهبية، واللاعب الإماراتي محمد المرزوعي الميدالية الفضية، واللاعب البحريني أحمد نوح الميدالية البرونزية، وفي مسابقات جري كرسي متحرك 100 م فئة "T54" حقق اللاعب السعودي جمعان الزهراني الميدالية الذهبية، واللاعب الإماراتي البحريني نصار الوقزة

الميدالية الفضية، واللاعب الإماراتي محمد الشحي البرونزية.

وفي جري كرسي متحرك 100 م فئة "T71/72"، فاز الإماراتي خالد المرزوقي بالميدالية الذهبية، وحقق مواطنه اللاعب راشد المحرمي الميدالية الفضية، وفي مسابقات جري كرسي متحرك رجال 400 م فئة "T34"، حقق اللاعب الإماراتي محمد الحمادي الميدالية الذهبية، وحقق مواطنه أحمد نواد الميدالية البرونزية، وفاز اللاعب القطري علي راضي ارشيد بالميدالية الفضية.

وفي مسابقات جري كرسي متحرك رجال 400 م "فئة T53" حقق اللاعب السعودي عبدالرحمن القرشي الميدالية الذهبية، وفاز اللاعب الإماراتي محمد المزروعي الميدالية الفضية، ونال اللاعب البحريني أحمد نوح الميدالية البرونزية، وفي مسابقة جري كرسي متحرك رجال 400 م فئة "T54" حقق اللاعب السعودي جمعان الزهراني الميدالية الذهبية، ومواطنه البراء القرني الميدالية الفضية، وحقق اللاعب بدر عباس الحوسني الميدالية البرونزية.

وفي مسابقة جري الكرسي المتحرك رجال 1500 م فئة "T34/54" حقق الإماراتي محمد الحمادي الميدالية الذهبية،.

وفي رمي الجلة كرسي متحرك رجال فئة F33، حقق اللاعب السعودي محمد النخلة الميدالية الذهبية، واللاعب العماني مهنا أولاد ثاني الميدالية الفضية، ونال اللاعب الإماراتي محمد العنزي البرونزية.

وفي مسابقة رمي الجلة كرسي متحرك فئة "F53/54"، فاز اللاعب السوري علاء عبدالسلام بالميدالية الفضية، وحصل اللاعب الإماراتي عبدالله المصباحي على الميدالية الفضية، ونال اللاعب العماني فوزي الحباهي الميدالية البرونزية.

وفي رمي الجلة كرسي متحرك رجال فئة "f55"، فاز اللاعب الأردني أوباي الأسد بالميدالية الذهبية، ووفاز اللاعب الإماراتي سلطان الشمسي بفضية.

وفي منافسات رمي القرص رجال فئة "F35-37/42/44/46"، فاز اللاعب الإماراتي محمد الكعبي بالميدالية الذهبية، وحقق مواطنه اللاعب عابد علي عايد الميدالية البرونزي، واللاعب السوري باسم باسم الميدالية الفضية، وفي مسابقات رمي الرمح الكرسي المتحرك رجال فئة "F33/34" حقق اللاعب العراقي حسين خفاجي الميدالية الذهبية، واللاعب السعودي هاني نخلة الميدالية الفضية، واللاعب الإماراتي أحمد الحوسني الميدالية البرونزية.

وحققت اللاعب الإماراتية زينب التوبجي الميدالية الذهبية في منافسات 100 م جري سيدات فئة "T35/37"، وفازت اللاعبة اليمنية شهد محمد الميدالية الفضية، وحققت اللاعبة الإماراتية نورة الكتبي الميدالية الذهبية في مسابقات رمي الجلة كرسي متحرك سيدات فئة "F32/33"، ومواطنتها اللاعبة ذكرى الكعبي الميدالية البرونزية، ونالت اللاعب القطرية سارة مسعود الميدالية البرونزية.

وفي مسابقات رمي الجلة كرسي متحرك سيدات فئة "f34" حققت اللاعبة السعودية سارة الجمعة الميدالية الذهبية، وحققت اللاعبة الإماراتية إنصاف النعيمي الميدالية الفضية، وفي مسابقات رمي القرص سيدات فئة "F13/40/46"، حققت اللاعبة الإماراتية مريم الزيودي الميدالية الذهبية، ومواطنتها مريم مطروشي الميدالية الفضية.

رقم أسيوي وعالمي جديد للقايد

في إنجاز جديد لرياضة

الإمارات استطاع بطلنا الأولمبي

محمد القايد من تحقيق رقماً قياسياً عالمياً وآسيوياً في منافسات سباق الجري

1500 م فئة

T34. وأهدى بطلنا محمد القايد الإنجاز إلى قيادتنا الرشيدة وإلى شعب الإمارات، مشيراً إلى أن دعم القيادة الرشيدة لأصحاب الهمم كان خير دافع لهم لمضاعفة الجهد وبلوغ منصات التتويج.وأشار ان دورة الألعاب البارالمبية لغرب أسيا في نسختها الحالية تعتبر فرصة جيدة للإحتكاك قبل خوض المنافسالعالمية المستقبلية وأهمها الألعاب البارالمبية باريس 2024 .

كرة السلة للكراسي المتحركة.. مواجهة مرتقبة بين الإمارات والسعودية

وفي إطار منافسات الجولة الرابعة من كرة السلة للكراسي المتحركة، حقّق المنتخب السعودي فوزاً كبيراً على نظيره العماني بنتيجة 69-39، وفاز المنتخب العراقي على نظيره البحريني 66-36. وسيلتقي منتخب الإمارات نظيره السعودي، اليوم، فيما يواجه المنتخب العراقي نظيره العماني.

منافسات كرة الهدف

شهدت منافسات كرة الهدف، في جولتها الثانية، المقامة بجمعية الإمارات للمعاقين بصرياً منافسةً مثيرةً بين 6 منتخبات مشاركة، إذ تخطى المنتخب العراقي نظيره السعودي بنتيجة 13-7، قبل أن يتلقى الهزيمة من المنتخب الأردني بنتيجة 10-5، فيما حقق المنتخب العماني فوزاً على المنتخب الإماراتي بنتيجة 11-5، وحقق المنتخب القطري فوزاً على المنتخب الإماراتي بنتيجة 15-5 ، وفاز المنتخب السعودي على نظيره العماني بنتيجة 11-1.

منافسات الريشة الطائرة

في منافسات الفردي فئة "s su5" حقق اللاعب العراقي عباس الطاها الميدالية الذهبية، وفاز اللاعب البحريني إلياس إلياسي الميدالية الفضية، وحصدت مواطنته زينب اليوسف الميدالية البرونزية. وفي فئة "S Sl4" حقق اللاعب العراقي علي أسد الميدالية الذهبية، وحصد اللاعب السعودي محمد أحمد آل علي الميدالية الفضية، ونال اللاعب البحريني أحمد على محمد الميدالية البرونزية.

وفي فئة "S SL4" حقّق اللاعب العراقي أشرف حسن شريف الميدالية الذهبية، وفاز اللاعب السوري فراس شيحة بالميدالية الفضية. وفئة "S WH2" حقق اللاعب العراقي محمد كريم عبود الميدالية الذهبية، كما حقق اللاعب الإماراتي محمد أحمد الزرعوني الميدالية الفضية، وفي فئة "S WH1" حقق اللاعب العراقي محمد جواد خادم الميدالية الذهبية، وحقّق اللاعب الإماراتي جمال خليفة الميدالية الفضية، وحصدت اللاعبة البحرينية ربا العامري الميدالية البرونزية.

وفي فئة "MS-SH6"، حقّق اللاعب العراقي عماد عادل دهوار الميدالية البرونزية، واللاعب اللبناني رضا رازق الميدالية الفضية، واللاعب الأردني مصعب الطوالبي الميدالية البرونزية، وفي منافسات الزوجي واصل المنتخب العراقي الهيمنة على منافسات الريشة الطائرة في فئة "WH1-WH2" إذ فاز اللاعب العراقي محمد كريم، ومواطنه محمد جواد بالميدالية الذهبية، كما حقق اللاعب الإماراتي جمال خليفة البدوي ومواطنه محمد أحمد الميدالية الفضية.

وفي فئة "DOUBLE SUS"، حقّق اللاعبان العراقيان علي السعدي وأشرف حسن شريف الميداليات الذهبية، وحقق اللاعب السعوي محمد أحمد آل علي واللاعب العراقي عباس الطاها الميداليات الفضية، ونال اللاعب اللبناني آيات مشلب، واللاعب البحريني إلياس إلياسي الميدالية البرونزية.

من جهته ثمن أحمد سالم المظلوم، المدير التنفيذي لنادي الثقة للمعاقين، ومدير البطولة الجهود تعاون الوفود المشاركة في البطولة، وجهود اللجنة المنظمة وجموع المتطوعين، والتي كان لها دور أساسي في نجاح البطولة، مشيدا بالنتائج الفنية التي أظهرها لاعبو المنتخبات المشاركة في البطولة، والتي تؤكد مدى التطور الكبير في مستويات اللاعبين، متمنين التوفيق لجميع اللاعبين والمنتخبات المشاركة بتحقيق نتائج مميزة.

وأكد عمر العاروب، رئيس اللجنة البارالمبية السورية، أنّ سوريا تشارك في ألعاب القوى ورفعات القوة والريشة الطائرة وكرة الطاولة، وفي منافسات دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الرابعة، موضحاً أنّ المشاركة السورية تعكس اهتمام اللجنة البارلمبية السورية بهذه الشريحة؛ لتحقيق أفضل النتائج على صعيد جميع الاستحقاقات، لا سيما أنّ نتائج هذه البطولة معتمدة للتأهل إلى الأولمبياد، موجهاً الشكر إلى الشارقة واللجنة المنظمة للبطولة، ونادي الثقة المعاقين على الاستقبال والتنيظيم الجيد، وهذا ليس بجديدٍ على الشارقة، وعلى القائمين على نادي الثقة للمعاقيين في تنظيم مثل هذه البطولات العالمية.





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