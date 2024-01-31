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تثبيت بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء عند صفر

1/31/2024 9:12:13 AM
(MENAFN- Amman Net) قال رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة إن مجلس مفوضي الهيئة قرر في اجتماعه المنعقد اليوم الأربعاء تحديد قيمة تعرفة بند فرق أسعار الوقود في فاتورة الكهرباء لشهر شباط المقبل لعام 2024 بقيمة صفر.
وأضاف المهندس السعايدة بأنها نفس القيمة التي تم تحديدها لشهر كانون الثاني الحالي.

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