Wednesday, 31 January 2024 06:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


انتشال جثامين 30 شهيدا مكبلين ومتحللين شمالي غزة

1/31/2024 9:12:12 AM
(MENAFN- Amman Net) بثّت قناة الجزيرة صورا لعمليات انتشال جثامين شهداء متحللة عُثر عليها مكبلة الأيدي في مدرسة حمد شمالي قطاع غزة.وقال نادي الأسير الفلسطيني إن العثور على جثامين 30 شهيدا مكبلين، دليل واضح على "جريمة إعدام صهيونية" بحقهم، وإن هناك معطيات متزايدة تفيد بتعرض معتقلين من غزة لعمليات إعدام مع استمرار الإبادة الجماعية بالقطاع.وأضاف أن الاحتلال لم يقدم للصليب الأحمر أي معلومات ويرتكب انتهاكات غير قانونية.

MENAFN31012024000209011053ID1107792107

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث