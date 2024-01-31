انتشال جثامين 30 شهيدا مكبلين ومتحللين شمالي غزة
التاريخ
1/31/2024 9:12:12 AM
(MENAFN
- Amman Net) بثّت قناة الجزيرة صورا لعمليات انتشال جثامين شهداء متحللة عُثر عليها مكبلة الأيدي في مدرسة حمد شمالي قطاع غزة.وقال نادي الأسير الفلسطيني إن العثور على جثامين 30 شهيدا مكبلين، دليل واضح على "جريمة إعدام صهيونية" بحقهم، وإن هناك معطيات متزايدة تفيد بتعرض معتقلين من غزة لعمليات إعدام مع استمرار الإبادة الجماعية بالقطاع.وأضاف أن الاحتلال لم يقدم للصليب الأحمر أي معلومات ويرتكب انتهاكات غير قانونية.
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