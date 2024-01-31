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سرايا القدس: فجرنا دبابة صهيونية بعبوة في خان يونس

1/31/2024 9:11:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- قالت كتائب سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي إنها فجرت دبابة صهيونية بعبوة ثاقب برميلية في محيط جورة العقاد بخان يونس.


وأضافت قصفنا بقذائف هاون تجمعا لجنود وآليات العدو في محيط الحي النمساوي غرب خان يونس.

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