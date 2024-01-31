سرايا القدس: فجرنا دبابة صهيونية بعبوة في خان يونس
التاريخ
1/31/2024 9:11:45 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قالت كتائب سرايا القدس التابعة لحركة الجهاد الإسلامي إنها فجرت دبابة صهيونية بعبوة ثاقب برميلية في محيط جورة العقاد بخان يونس.
وأضافت قصفنا بقذائف هاون تجمعا لجنود وآليات العدو في محيط الحي النمساوي غرب خان يونس.
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