بيان صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين

وقال الشوبكي إن هذا التكريم يأتي تقديرا للأعضاء، وما بذلوه وقدموه من جهود وأفكار نيرة، ومساهمة فاعلة في تحسين وتجويد ما تقدمه المؤسسة للمتقاعدين العسكريين، مؤكداً ضرورة البناء والاستمرار على ما تم من إنجازات.

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