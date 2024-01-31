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بيان صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين

1/31/2024 9:11:45 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - كرم رئيس المجلس التنفيذي للمؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء، اللواء الركن المتقاعد الدكتور إسماعيل الشوبكي، اليوم الاربعاء، أعضاء المجلس التنفيذي السابق، تقديرا لما بذلوه خلال السنوات الماضية.


وقال الشوبكي إن هذا التكريم يأتي تقديرا للأعضاء، وما بذلوه وقدموه من جهود وأفكار نيرة، ومساهمة فاعلة في تحسين وتجويد ما تقدمه المؤسسة للمتقاعدين العسكريين، مؤكداً ضرورة البناء والاستمرار على ما تم من إنجازات.

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