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مدرب اتحاد جدة يحسم موقف بنزيما

1/31/2024 8:11:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تأكدت جاهزية النجم الفرنسي كريم بنزيما، مع فريقه اتحاد جدة، لاستكمال باقي المنافسات التي يخوضها "العميد" في الموسم الجاري (2023-2024).
وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية، إن مدرب الاتحاد، الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، وافق على عودة النجم الفرنسي إلى التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.
وأوضحت الصحيفة أن بنزيما أبدى جاهزيته البدنية لاستكمال منافسات دوري روشن السعودي، وكأس الملك ودوري أبطال آسيا، بعد أن انتظم في البرنامج المعد من المدرب الأرجنتيني خلال الفترة الماضية بمقر النادي.
وكانت العلاقة بين بنزيما والاتحاد قد توترت خلال الأسابيع الماضية بعد تعرض الفرنسي لهجوم عنيف من الجماهير ووسائل الإعلام، بسبب عدم لحاقه بمعسكر الفريق بدبي.
وألزم الجهاز الفني، النجم الفرنسي، بأداء برنامج تدريبي خاص داخل النادي، حتى انتهاء معسكر الفريق والعودة إلى جدة.
وكانت آخر مواجهة شارك فيها بنزيما كانت أمام النصر 26 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وخسرها (5-2)، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من دوري روشن السعودي.
يشار إلى أن بنزيما انتقل إلى اتحاد جدة في الصيف الماضي، بعد نهاية عقده مع ريال مدريد، وشارك مع العميد في 20 مباراة حتى الآن ساهم خلالها في تسجيل 12 هدفًا وصناعة 5 أهداف.

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