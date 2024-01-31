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بيتزي يعلن تشكيل البحرين لمواجهة اليابان

1/31/2024 8:11:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن خوان أنطونيو بيتزي، مدرب منتخب البحرين، التشكيل الأساسي الذي يواجه اليابان اليوم الأربعاء في مباراة ثمن نهائي بطولة كأس آسيا والتي تستضيفها دولة قطر.
ويدفع بيتزي في مباراة اليوم بقوته الضاربة بحثًا عن تأهل تاريخي لربع نهائي البطولة القارية.
وجاء تشكيل الأحمر البحريني على النحو التالي:
حارس المرمى: إبراهيم لطف الله.
خط الدفاع: محمد عادل - سيد مهدي باقر - وليد الحيام - محمد عادل.
خط الوسط: محمد الحردان - جاسم الشيخ - محمد مرهون - علي مدن - كميل الأسود.
خط الهجوم: عبد الله يوسف.
وكان منتخب البحرين تأهل لدور الـ16 بعدما خطف صدارة المجموعة الخامسة بـ6 نقاط، متفوقًا على كوريا الجنوبية الوصيف والأردن صاحب المركز الثالث.

ملاعب

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