افتتاح كلية طب الأسنان في الجامعة الهاشمية

MENAFN - Al Wakeel News)افتتح رئيس مجلس أمناء الجامعة الهاشمية العين الدكتور ياسين الحسبان، كلية طب الأسنان بالجامعة، بحضور عدد من رؤساء وعمداء طب كليات الأسنان في الجامعات الأردنية.



وقال الحسبان، خلال الافتتاح "هدف مجلس الأمناء هو إكمال منظومة كليات الطبية بالجامعة الهاشمية، إذ تضم كليات الطب، والصيدلة والتمريض والعلوم الطبية المساندة،واليوم نفتتح كلية طب الأسنان".



وأضاف "إذ نحتفي اليوم باستقبال أول دفعة لكلية طب الأسنان هذا العام، آملين أن تكون هذه الكلية متميزة في خريجيها، وأن يستفيد من وجودها أبناء محافظات الزرقاء والمفرق وجرش والبادية الشمالية والوسطى".



من جانبه، قال رئيس الجامعة الهاشمية الدكتور فواز الزبون، إن الجامعة تستكمل بافتتاح طب كلية الأسنان سلسلة كليات الطبية، مشيرا إلى تركز كلية الأسنان على إعداد الطلبة بأفضل الخبرات والمعارف، ولديها قاعات ومختبرات متطورة، بأحدث التجهيزات الحديثة في مجال طب الأسنان.



وأوضح ا لدكتور الزبون أن الكلية تمنح بكالوريوس في طب وجراحة الفم والأسنان، بخطة دراسية تضم 210 ساعات معتمدة موزعة على خمس سنوات دراسية، وتواكب أحدث الخطط الدراسية العالمية والتجهيزات الحديثة.



بدوره، قال عميد الكلية الدكتور زياد الدويري، إن الخطة الدراسية تواكب أحدث الخطط الدراسية المعتمدة في أشهر الجامعات المرموقة، وتتماشى مع أحدث التقنيات الحديثة في طب الأسنان.



وأشار إلى تجهيز المبنى ما قبل السريري بأحدث التجهيزات المخبرية بمساحة 9 آلاف متر مربع، فيما سيباشر بإنشاء مبنى العيادات السريرية بمساحة 6 آلاف متر مربع ليتم تجهيزه بأحدث التجهيزات والتقنيات في المعالجات السنية.