الفيصلي يضم المهاجم الكاميروني رونالد وانجا
التاريخ
1/31/2024 8:11:35 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرر مجلس إدارة نادي الفيصلي التعاقد مع المهاجم الكاميروني رونالد وانجا لينضم لصفوف الزعيم في مرحلة الإياب، وينص العقد على امتلاك النادي أحقية التجديد للاعب لموسم إضافي في حال استمر اللاعب في دوري المحترفين الأردني.
ملاعب
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN31012024000208011052ID1107791781
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.