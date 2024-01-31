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الفيصلي يضم المهاجم الكاميروني رونالد وانجا

1/31/2024 8:11:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قرر مجلس إدارة نادي الفيصلي التعاقد مع المهاجم الكاميروني رونالد وانجا لينضم لصفوف الزعيم في مرحلة الإياب، وينص العقد على امتلاك النادي أحقية التجديد للاعب لموسم إضافي في حال استمر اللاعب في دوري المحترفين الأردني.

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