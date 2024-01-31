الجمارك العامة تطلق مشروع القائمة الذهبية في العقبة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلقت دائرة الجمارك العامة اليوم الأربعاء، مشروع القائمة الذهبية في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة بهدف منح مزايا وتسهيلات كبيرة للشركات المدرجة على القائمة ضمن شروط ومتطلبات البرنامج.

وأكد رئيس مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة نايف حميدي الفايز خلال رعايته حفل إطلاق المشروع بحضور أعضاء مجلس المفوضين وعدد من المسؤولين الحكوميين أهمية الدور الذي تقوم به دائرة الجمارك في تسهيل الإجراءات الجمركية لمتلقي الخدمة في كافة المعابر الحدودية، مشيراً إلى أن الدائرة تعتبر صمام الأمان للاقتصاد الوطني الأردني وتعمل بكل حرفية ومهنية ووفق أعلى المعايير الدولية المتعلقة بالعمل الجمركي.

وأضاف: "نهدي هذا الإنجاز والمشاريع الخدميّة لجلالة القائد في عيد ميلاده الميمون، مؤكداً أن جلالته هو المحفز الأول للإنجاز وهو الباني الذي جعل من الأردن واحة أمن واستقرار ومحط أنظار الجميع من كل دول العالم ويسعى لأن يكون الأردن في مصاف الدول المتقدمة في جميع المجالات.



ولفت الفايز إلى أن العقبة هي البوابة الرئيسة للاستيراد والتصدير وهي الشريان الرئيس للاقتصاد الوطني الأردني وحققت أهدافها بفضل الجهود الملكيّة والمتابعة المستمرة لهذا المشروع ليكون أنموذجا يحتذى به في كافة محافظات المملكة.



من جانبه قال مدير عام الجمارك اللواء جلال القضاة: "نحتفل اليوم بمناسبة عيد ميلاد جلالة القائد الملك عبدالله الثاني بإنجاز مجموعةٍ من المشاريع التطويريّة والتحديثيّة التي تخص عمل الجمارك في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تأتي تجسيداً للرؤى الملكيّة الساميّة للنهوضّ بمستوى الخدمات المقدّمة من القطاع العام لشركائه في القطاع الخاص، واستكمالًا لمسيرة الدائرة في التطوير والتحديث وتسهيل الإجراءات الجمركية وبما ينسجم والمعايير الدوليّة سعياً لتعزيز النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.



وأعرب القضاة عن أمله بتعاون الشركاء لتحقيق مزيد من الإنجازات والأهداف الوطنية العليا وتعزيز الاقتصاد الوطني، مشيداً بدور سلطة منطقة العقبة الاقتصادية وتعاونها البناء لإنجاز هذه المشاريع ومن أهمها "القائمة الذهبية والرخص المسبقة وإعادة هندسة الإجراءات الجمركيّة" التي ستعمل على تسهيل الإجراءات ورفع مستوى الخدمات لمتلقي الخدمة وتوفير بيان جمركي موحدّ .

وأكد حرص الدائرة على تطبيق مفاهيم الحكومة الإلكترونية الذكيّة وحوسبة كافة الإجراءات الجمركية بهدف التسهيل على متلقي الخدمة وتبسيط الإجراءات وتسهيل عملية التبادل التجاري ما يرفع سويّة الاقتصاد الوطني .

وثمن القضاة الموقف الأردني المشرّف مع الأهل في غزة ملكاً وحكومةً وشعباً، منوهاً إلى أن دائرة الجمارك اتخذت العديد من الإجراءات العاجلة للتعامل مع أزمة تباطؤ وصول البضائع لميناء العقبة بسبب التوتر الحاصل في باب المندب، حيث قامت الدائرة بتفعيل خطط الطوارئ ورفع مستوى التنسيق مع كافة الشركاء والأجهزة المختصّة إضافة إلى أن الحكومة اتخذت قراراً بتثبيت أجور الشحن كما كانت قبل اندلاع الأزمة.