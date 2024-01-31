هل نقع بذور الشيا يجردها من فوائدها؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تعد بذور الشيا من الأطعمة الصحية والمفيدة، فهذه الحبوب الصغيرة مشتقة من نبات "سالفيا هيسبانيكا" المليء بأحماض أوميغا 3 الدهنية والألياف والبروتين والمعادن الأساسية المختلفة.

وبحسب الخبراء، يستصعب الأفراد إضافة بذور الشيا لأنظمتهم الغذائية، بينما يتساءل الكثيرون في حال تجريد نقع هذه البذور بالماء أو الحليب من فوائدها، خاصة وأنها تمتص الماء وتشكل قواما يشبه الهلام.

ويؤكد أخصائيو التغذية في مقال نشرته صحيفة "تايمز أو إنديا" أن نقع بذور الشيا يسهل على الجسم عملية امتصاص العناصر الغذائية الموجودة فيها، وبالإضافة إلى ذلك تجعل عملية النقع بذور الشيا أكثر سهولة للهضم دون التسبب بانزعاج في البطن.

ولنقع بذور الشيا، ينصح الخبراء بخلط كمية منها مع الحليب أو الماء أو العصير بنسبة 1:3 (1 للشيا و 3 للسائل) وترك المزيج لمدة 15 دقيقة على الأقل مع التحريك بين الفينة والأخرى، للحصول على مزيج يشبه "الهلام" الذي يمكنك أن تضيف عليه بعض شرائح الفاكهة أو المكسرات.

ويقول الأخصائيون إن الأمر لا يمنع من تناول بذور الشيا جافة من خلال إضافتها للسلطة أو اللبن أو دقيق الشوفان، حيث تعطي شعورا مقرمشا ولذيذا، لكن نصحوا بضرورة شرب كمية جيدة من الماء بعد تناول الحبوب الجافة حتى لا تعمل على امتصاص الماء الموجود في المعدة، وتشعرك بالعطش لاحقا.

لبنان 24

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