الدفاع الروسية: تدمير نظام دفاع جوي IRIS-T ألماني الصنع وتحييد 900 جندي أوكراني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن قواتها قامت بتحييد نحو 895 جنديا أوكرانيا خلال آخر 24 ساعة، كما تمكنت من تدمير نظام IRIS-T ألماني الصنع للصواريخ المضادة للطائرات.تجدر الإشارة إلى أن خبر تدمير نظام IRIS-T يأتي بعد تأكيد الدفاع الروسية إصابة رادار تابع لمنظومة من هذا النوع أمس الثلاثاء.



وفي ما يلي أبرز النقاط الأخرى التي تضمنها التقرير اليومي للدفاع الروسية:



صد 6 هجمات على محور كوبيانسك، وخسر العدو هناك نحو 80 جنديا.



على محور كراسني ليمان سيطرت وحدات من مجموعة قوات "الوسط" على خطوط ومواقع أكثر فائدة، كما صدت 5 هجمات للعدو الذي بلغت خسائره هناك نحو 280 عسكريا.



على محور دونيتسك حسنت وحدات من مجموعة قوات "الجنوب" وضعها على الخط الأمامي، ووصلت خسائر الأوكرانيين هناك إلى نحو 310 جنود.



خسر العدو نحو 115 عسكريا على محور جنوب دونيتسك، و80 عسكريا عفى محور زابوروجيه، إضافة إلى 30 آخرين على محور خيرسون.



تدمير رادار "بيليكان" لكشف الأهداف الجوية وإصابة أفراد ومعدات اللواء الهجومي الثالث للقوات الأوكرانية ومستودع وقود وقوات ومعدات عسكرية في 136 منطقة.



إسقاط 9 صواريخ من نظام HIMARS وتدمير 81 طائرة بدون طيار أوكرانية.

RT