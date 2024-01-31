تعليق تمويل وكالة الأونروا حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي .. استمع

MENAFN - Amman Net) بعد إعلان ١٢ دولة بينها الولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة تعليق تمويلها للأونروا بعدما اتهمت إسرائيل الجمعةبعض موظفي الوكالة بالضلوع في هجوم طوفان الأقصى، بينما قالت منسقة الأمم المتحدة للمساعدات في غزة "لا يمكن لأي منظمة إطلاقا أن تحل مكان الإمكانية الهائلة ونسيج الأونروا ومعرفتها بسكان غزة"، بالإضافة إلى مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة "إنّ واشنطن بحاجة إلى رؤية "تغييرات جوهرية" قبل استئناف تمويلها وكالة أونروا".

لقي ذلك التصريح تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.

فعلق صلاح : حسبي الله ونعم الوكيل لماذا لم تقم دول الخليج بالتمويل بدلا من الدول الأوربية المساندة للكيان الظالم

لا حول ولا قوة الا بالله.

وقالت زهرة: نفسي افهم كيف مساعدات وبيرجعو يبيعوها للأهالي غزة

بتروح وين المصاري هاي وليه يشترو مش بكفي عليهم حرب كمان علشان يعيش لازم يكون معاه مصاري

اللهم انت حسبي ووكيلي ع الصهاينه والعرب.

ونشر نضال: وقف تمويل الاونروا مدان و مستنكر بالتأكيد.

‏و هو يضر بملايين من الأخوة الفلسطينيين في داخل فلسطين و الشتات.

‏و لكننا لم نسمع حتى الآن أحدا يقترح البديل عن الأونروا.

‏المسألة في غاية الخطورة لأنها بمثابة إبادة بطيئة, مستمرة و لئيمة

لكل لاجيء فلسطيني.

وأضاف سلمان: ليس غريباً فأمريكا إنما تعمل لدعم الصهيونية والإرهاب الصهيوني شكراً حماس والسابع من أكتوبر كشف الزيف الذي كانت أمريكا تتستر خلفه وتخفي به وجهها القبيح أمام العالم لكنها اليوم مكشوفة وقراراتها واضحة الوجهة والهدف.

وعلقت هدى: حسبي الله عليهم ما شافوا قصف مدارس الاونروا ومخازنها ومقراتها وقتل منتسبيها بس شافوا الحل بقطع تمويل أهل غزة بأقل الموارد.

وقال غسان: الإتحاد الأوروبي أصبح دمى متحركة تلعب بهم أمريكا فلا تتأملوا خير منهم.

كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · تعليق تمويل وكالة الأونروا حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي