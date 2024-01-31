تعليق تمويل وكالة الأونروا حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي .. استمع

(MENAFN
- Amman Net) بعد إعلان ١٢ دولة بينها الولايات المتحدة واليابان والمملكة المتحدة تعليق تمويلها للأونروا بعدما اتهمت إسرائيل الجمعة
بعض موظفي الوكالة بالضلوع في هجوم طوفان الأقصى، بينما قالت منسقة الأمم المتحدة للمساعدات في غزة "لا يمكن لأي منظمة إطلاقا أن تحل مكان الإمكانية الهائلة ونسيج الأونروا ومعرفتها بسكان غزة"، بالإضافة إلى مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة "إنّ واشنطن بحاجة إلى رؤية "تغييرات جوهرية" قبل استئناف تمويلها وكالة أونروا".
لقي ذلك التصريح تفاعلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي.
فعلق صلاح : حسبي الله ونعم الوكيل لماذا لم تقم دول الخليج بالتمويل بدلا من الدول الأوربية المساندة للكيان الظالم
لا حول ولا قوة الا بالله.
وقالت زهرة: نفسي افهم كيف مساعدات وبيرجعو يبيعوها للأهالي غزة
بتروح وين المصاري هاي وليه يشترو مش بكفي عليهم حرب كمان علشان يعيش لازم يكون معاه مصاري
اللهم انت حسبي ووكيلي ع الصهاينه والعرب.
ونشر نضال: وقف تمويل الاونروا مدان و مستنكر بالتأكيد.
و هو يضر بملايين من الأخوة الفلسطينيين في داخل فلسطين و الشتات.
و لكننا لم نسمع حتى الآن أحدا يقترح البديل عن الأونروا.
المسألة في غاية الخطورة لأنها بمثابة إبادة بطيئة, مستمرة و لئيمة
لكل لاجيء فلسطيني.
وأضاف سلمان: ليس غريباً فأمريكا إنما تعمل لدعم الصهيونية والإرهاب الصهيوني شكراً حماس والسابع من أكتوبر كشف الزيف الذي كانت أمريكا تتستر خلفه وتخفي به وجهها القبيح أمام العالم لكنها اليوم مكشوفة وقراراتها واضحة الوجهة والهدف.
وعلقت هدى: حسبي الله عليهم ما شافوا قصف مدارس الاونروا ومخازنها ومقراتها وقتل منتسبيها بس شافوا الحل بقطع تمويل أهل غزة بأقل الموارد.
وقال غسان: الإتحاد الأوروبي أصبح دمى متحركة تلعب بهم أمريكا فلا تتأملوا خير منهم.
كان هذا أبرز ما تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهذا اليوم.
Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · تعليق تمويل وكالة الأونروا حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي
MENAFN31012024000209011053ID1107791776
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.