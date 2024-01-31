Wednesday, 31 January 2024 04:53 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ضربة موجعة لأغنى رجل في العالم.. حكم قضائي يقوض ثروة ماسك

1/31/2024 8:10:08 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أبطلت قاضية أميركية قراراً سابقاً لمجلس إدارة شركة تسلا بمنح الرئيس التنفيذي إيلون ماسك حزمة تعويضات بقيمة 56 مليار دولار.
وجاء قرارها لصالح أحد المساهمين الذي رفع دعوى ادعى فيها أن الملياردير تقاضى أكثر مما يستحق وبشكل مفرط.
وحكمت القاضية في محكمة تشانسري في ولاية ديلاوير كاثلين ماكورميك بأن المدعي ريتشارد تورنيتا، أحد المساهمين في تسلا، "يحق له فسخ" قرار دفع التعويض الهائل الذي مُنح لماسك عام 2018.
ودعت القاضية جميع الأطراف المعنيين "للتشاور" ثم تقديم رسالة مشتركة "تحدد المسائل كلها التي يجب التعامل معها للوصول بهذه القضية إلى اتفاق على مستوى المحاكمة.
وانخفض سعر سهم صانع السيارات الكهربائية أكثر من 3 % بعد نشر الحكم الذي جاء في نحو 200 صفحة.
وحذر ماسك في منشور على اكس بعد وقت قصير من إعلان الحكم متابعيه من تأسيس شركات في ولاية ديلاوير.
ولم يرد محامي ماسك بشكل فوري على طلب للتعليق.
ووصفت القاضية ماكورميك في قرارها خطة تعويضات ماسك لعام 2018 بأنها أكبر فرصة تعويض محتملة تم رصدها على الإطلاق في الأسواق العامة.




MENAFN31012024000208011052ID1107791774

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث