"المسعود للمركبات والمعدات التجارية" يحصد جائزة "أفضل وكيل لشاحنات UD في منطقة الشرق الأوسط وشمال وشرق أفريقيا

(MENAFN
- mslgroup) أعلن "قسم المسعود للمركبات والمعدات التجارية"، الموزع الحصري لـ "شاحنات UD" في أبوظبي، عن فوزه بجائزة "شاحنات UD لأفضل وكيل للعام 2023 في منطقة الشرق الأوسط وشمال وشرق أفريقيا"، وذلك خلال مؤتمر شركاء شاحنات UD في منطقة الشرق الأوسط وشمال وشرق أفريقيا، والذي أقيم خلال فعاليات "المؤتمر العالمي لشاحنات UD" في الفترة الممتدة من 6 وحتى 9 نوفمبر الماضي في العاصمة اليابانية طوكيو، الذي شهد مشاركة أكثر من 250 شخصية من كبار المسؤولين التنفيذيين الذين يمثلون وكلاء "شاحنات UD" المعتمدين في جميع أنحاء العالم.
وتمثل الهدف الرئيسي من المؤتمر في تعزيز التعاون مع مشغلي شاحنات UD ومواءمة توجهاتهم وجهودهم مع الخطط المستقبلية للعلامة واستراتيجياتها الخاصة بإطلاق المنتجات، بالإضافة إلى تسليط الضوء على التوقعات الاستراتيجية المخصصة لقطاع النقل بالشاحنات. وأكد المؤتمر على أهمية عناصر الابتكار والاستدامة كركيزتين رئيسيتين وإحدى القوى المساهمة في ضمان تطور القطاع، مع التركيز على التقدم التدريجي الملحوظ على مستوى تقنيات المعلومات والاتصالات ونماذج التشغيل التعاونية والنقل المستدام.
ويركز قطاع الشاحنات على التميز في الخدمة وضمان رضا العملاء في مرحلة ما بعد البيع، وذلك على نحو مماثل للقطاعات الأخرى في مجالات التنقل. وانطلاقاً من حرصه المستمر على تبني مسارات النمو وتعزيز قدرته على التكيف مع احتياجات السوق، تبنى "قسم المسعود للمركبات والمعدات التجارية" هذا النهج على مدى السنوات القليلة الماضية، ما ساهم في تعزيز ريادته على مستوى القطاع.
وسلط المؤتمر الضوء على قصص النجاح التي حققها مختلف وكلاء "شاحنات UD" عبر الأسواق المختلفة ومن بينها جنوب أفريقيا وتايلاند، بينما تصدرت أبوظبي مشهد القطاع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ استعرض فريق المسعود جهوده المميزة التي مكنته من الفوز بالعقود المخصصة لإدارة النفايات والتفوق على المنافسين، كما أعلن عن مهامه التي ساهمت في ترقية عمليات ما بعد البيع وعروض قطع الغيار. من ناحية أخرى، تمكن قسم المسعود للمركبات والمعدات التجارية، بالتعاون مع شاحنات UD، من الحصول على حصة كبيرة من مشاريع قطاع إدارة النفايات في الإمارة.
وتأكيداً على تفاني وتميز فريق المسعود للمركبات والمعدات التجارية، نال محمد فودة، أحد أعضاء فريق قطع الغيار الذي يعمل لدى المسعود منذ أربع سنوات، جائزة "أفضل مبيعات قطع غيار من شاحنات UD الشرق الأوسط وشمال وشرق أفريقيا"، تكريماً لنجاحه في رفع نسب مبيعات قطع الغيار.
وتعليقاً على هذه الإنجازات، قال محمد الزفتاوي، المدير العام لـقسم "المسعود للمركبات والمعدات التجارية": "يسرنا الفوز بجائزة أفضل وكيل لشاحنات UD في الشرق الأوسط وشمال وشرق أفريقيا. ويعتبر تقدير جهود فريقنا وتكريمه والاحتفاء بالتزامه على الصعيد العالمي بمثابة شهادة على تفردنا وتميزنا في مجالات الابتكار والاستدامة عبر قطاع الشاحنات. ويعزز هذا النجاح التزامنا بتقديم حلول متطورة من المستوى الأول لعملائنا، ما يساهم في تميز خدماتنا."
وعلق مراد هدنة رئيس'شاحنات UD ' في الشرق الأوسط وشمال وشرق أفريقيا على التعاون قائلاً: "يسعدنا التقدم بخالص التهاني لقسم المسعود للمركبات والمعدات التجارية لحصوله على جائزة أفضل مستورد لشاحنات "UD" في منطقة الشرق الأوسط وشمال وشرق أفريقيا. ويعتبر الفوز بجائزة مستورد العام في مؤتمر شركاء شاحنات UD في منطقة الشرق الأوسط وشمال وشرق أفريقيا الذي عقد في اليابان، شهادة على الالتزام الثابت بالتميز مع الاستمرار في تبني النهج الذي يركز على العملاء والاستدامة في قطاع النقل بالشاحنات. وتعكس إنجازات "المسعود للمركبات والمعدات التجارية"، بما في ذلك تطوير ورش العمل والعروض والحفاظ على حصة سوقية كبيرة في قطاع النقل بالشاحنات عبر المنطقة الغربية، التفاني في توفير حلول من المستوى الأول للعملاء. ونتشرف بمواصلة جهودنا التعاونية معهم، والرامية لتسريع مسار النمو عبر القطاع. ويعزز هذا التقدير التزامنا المشترك بالتميز في الخدمة والارتقاء بمعايير شبكة 'شاحنات UD ' العالمية على نحو متكامل."
من ناحية أخرى، تستمر التكنولوجيا في تحويل مشهد السوق بدولة الإمارات العربية المتحدة، ما دفع المحللين عبر القطاع لتوقع مستويات متقدمة من النمو خلال السنوات الخمس المقبلة، مدفوعة بارتفاع الطلب على الشاحنات المتميزة بأدائها العالي في قطاعات الخدمات اللوجستية والبناء وإدارة النفايات والنقل المخصص لمسافات طويلة. ويؤكد هذا التكريم لقسم "المسعود للمركبات والمعدات التجارية" على المكانة المتقدمة لدولة الإمارات العربية المتحدة في قطاع الشاحنات العالمي، مع تسليط الضوء على الجهود التي تبذلها الدولة لتشجيع الابتكار والاستدامة في قطاع المركبات التجارية واستعدادها لتلبية الاحتياجات المتزايدة عبر هذا القطاع.
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