أيرلندا تستعرض مجموعة من ابتكارات الرعاية الصحية المتقدمة خلال معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024

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- Manara Global) دارا كاليري، وزير الدولة الأيرلندي لشؤون الترويج التجاري والتحول الرقمي والتنظيم المؤسسي يزور جناح أيرلندا في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024 برفقة ليو كلانسي، الرئيس التنفيذي لشركة إنتربرايز أيرلندا.
ميديكال إي جايدز توقع عقداً لمدة خمس سنوات لنشر نظام برمجيات متخصص بإدارة جودة الرعاية الصحية في جميع مرافق شبكة شركة "M42" في مختلف أنحاء الإمارات.
17 شركة إيرلندية مبتكرة تعتزم المشاركة في الفعالية واستعراض حلولها الرائدة عالمياً في مجالات علوم الحياة والتكنولوجيا الطبية والرعاية الصحية بدعم من إنتربرايز أيرلندا.
مؤسسة هيلثي بليس تو وورك الأيرلندية تمنح مقر شرطة دبي شهادتها المرموقة والأولى من نوعها في الشرق الأوسط.
دبي، الإمارات العربية المتحدة، 31 يناير 2024: كشفت إنتربرايز أيرلندا عن مشاركة أيرلندا، الدولة الرائدة عالمياً في مجال علوم الحياة، إلى جانب مراكز الصناعات الدوائية، للعام الـ 12 على التوالي في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024، أضخم معرض متخصص بالرعاية الصحية في الشرق الأوسط، الذي ينطلق هذا الأسبوع في مركز دبي التجاري العالمي. وتدعم إنتربرايز أيرلندا، الوكالة الحكومية الأيرلندية المخصصة للتجارة والابتكار، 17 شركة إيرلندية رائدة للمشاركة في الفعالية واستعراض حلولها التي تحظى بأعلى مستويات الطلب عالمياً.
وتزامناً مع انطلاق المعرض، يستعد دارا كاليري، وزير الدولة الأيرلندي لشؤون الترويج التجاري والتحول الرقمي والتنظيم المؤسسي، لزيارة دبي برفقة ليو كلانسي، الرئيس التنفيذي لوكالة إنتربرايز أيرلندا، في بعثةٍ تجارية لمدة أربعة أيام تهدف إلى دعم الشركات الأيرلندية التي تستعرض منتجاتها في المعرض، إلى جانب تعزيز العلاقات الوثيقة مع الجهات المعنية في قطاع الرعاية الصحية والقطاع الحكومي لدولة الإمارات العربية المتحدة. ومن المقرر أن يقابل الوزير كاليري عدداً من وزراء دولة الإمارات ورؤساء المؤسسات وقادة الأعمال، لمناقشة أحدث التطورات والابتكارات في قطاعات التكنولوجيا الطبية والطيران والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية.
وتحظى أيرلندا بعلاقة راسخة مع دولة الإمارات تقوم على روابط قوية في قطاعات الأعمال والتجارة والرعاية الصحية. ويشكل الابتكار الأيرلندي جزءاً لا يتجزأ من منظومة الرعاية الصحية في المنطقة، ويتجلى في التعليم الطبي الرائد عالمياً الذي توفره المدرسة الملكية للجراحين في أيرلندا والكلية الملكية للأطباء في أيرلندا، إلى جانب حلول التكنولوجيا الطبية المتنوعة التي تدعم مستشفيات المنطقة.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال دارا كاليري، وزير الدولة الأيرلندي لشؤون الترويج التجاري والتحول الرقمي والتنظيم المؤسسي: "
"يسعدني أن أكون في دبي لدعم شركات الرعاية الصحية الأيرلندية الرائدة المشاركة في معرض الصحة العربي. يعد هذا أحد أكبر المعارض من نوعها في أي مكان في العالم، حيث يعرض أحدث ابتكارات الرعاية الصحية، ومن الرائع أن نرى هذا العدد الكبير من الشركات الأيرلندية تعرض في دبي مستقبل الرعاية الصحية وكيف يمكن للابتكار الأيرلندي أن يلعب دورًا رئيسيًا فيه."
وتابع: "تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج سوقاً مهماً للشركات الأيرلندية، وهو ما يتجلى في الزيادة السنوية في الصادرات الأيرلندية إلى المنطقة. اكتسبت أيرلندا سمعة عالمية في مجال الابتكار والجودة، باعتبار شركات الأيرلندية الرائدة في مجال الرعاية الصحية وثاني أكبر مصدر للتكنولوجيا الطبية في أوروبا. ومن خلال العمل مع شركائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي جميع أنحاء المنطقة، تواصل أيرلندا ريادتها في توفير حلول الرعاية الصحية والتكنولوجيا الطبية للمساعدة في تحسين نتائج المرضى في المنطقة."
تحظى منطقة الخليج بأهمية محورية بالنسبة لأيرلندا، حيث تشهد زيادة سنوية مستمرة في صادرات الشركات الأيرلندية إليها، كما تواصل استقطاب الشركات الأيرلندية لتقديم ابتكاراتهم في مجال الرعاية الصحية إلى قطاع الرعاية الصحية في المنطقة. وتشتهر أيرلندا عالمياً في معايير الابتكار والجودة، كما تعتبر إحدى الدول الرائدة في ابتكارات الرعاية الصحية وثاني أكبر مصدّر للتكنولوجيا الطبية في أوروبا، وتستعد لاستعراض هذا الحضور المرموق خلال معرض ومؤتمر الصحة العربي هذا العام. وتواصل أيرلندا الحفاظ على مكانتها بصفتها مزوداً رائداً لحلول الرعاية الصحية والتكنولوجيا الطبية الرامية إلى تحسين نتائج رعاية المرضى في المنطقة، بالتعاون مع مختلف الشركاء في دولة الإمارات وسائر انحاء المنطقة".
ويحظى الجناح الأيرلندي بدعم وكالة إنتربرايز أيرلندا خلال معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024، حيث يسلط الضوء على المجموعة الواسعة من الابتكارات الأيرلندية المتقدمة في مجال الرعاية الصحية. ومن المتوقع أن يشهد إقبالاً كثيفاً، لا سيما بعد مسارعة المتخصصين في قطاع الرعاية الصحية من المنطقة لحجز أماكنهم من أجل لقاء الوفد الأيرلندي من مبتكري حلول الرعاية الصحية.
ومن جهته، قال ليو كلانسي، الرئيس التنفيذي لوكالة إنتربرايز أيرلندا: "يسرنا دعم الشركات المشاركة في معرض ومؤتمر الصحة العربي هذا العام. تواصل الشركات الأيرلندية إحداث أثر إيجابي ضمن قطاع الرعاية الصحية الإماراتي ومختلف أنحاء المنطقة من خلال العمل بشكل وثيق مع الشركاء. وتمتلك الشركات الأيرلندية سجلاً حافلاً بالنجاحات في تقديم أحدث الابتكارات للقطاع، حيث توظّف تقنياتها لتحسين مخرجات الصحة وتعزيز الإنتاجية ورفع سوية الكفاءات التشغيلية في قطاع الرعاية الصحية".
كما رحب الوزير كاليري وليو كلانسي بمجموعة من الإعلانات والشراكات الهامة المرتقب الكشف عنها من قبل الشركات المشاركة في المعرض والمدعومة من إنتربرايز أيرلندا، بما فيها:
حصلت مقر شرطة دبي على تصنيف هيلثي بليس تو وورك، الشهادة الرسمية الأولى للمؤسسة في الشرق الأوسط. وتتميز هيلثي بليث تو وورك، التي تتخذ من دبلن مقراً لها، بأنها المؤسسة المعتمدة لمعايير صحة القوى العاملة، وتوفر مجموعة من الأدوات والتقنيات سهلة الاستخدام للشركات من أجل تحسين أداء الموظفين وصحتهم.
وتتيح المشاركة في عملية هيلثي بليس تو وورك للمؤسسات تطبيق عمليات ومبادرات الصحية للموظفين أثبتت قدرتها على تعزيز صحة الفرد والمنظمة على حد سواء. كما أن اعتماد المؤسسات علناً بوصفها مكاناً صحياً للعمل يعزز من علامتها التجارية بين أصحاب العمل.
وتشمل الإعلانات الأخرى توقيع شراكة لخمس سنوات بين شركة ميديكال إي جايدز و شركة "M42"، وذلك لنشر نظام برمجيات لإدارة الجودة في مختلف مرافق الشبكة ضمن دولة الإمارات. ويشكّل التعاون خطوة هامة لتوحيد العمليات المتعلقة بالجودة والامتثال على امتداد شبكة شركة "M42"، مما يسهم في تحسين مستويات العناية بالمرضى وتبسيط المهام الإدارية للموظفين.
وتمثل ميديكال إي جايدز منصة رقمية لإدارة جودة خدمات الرعاية الصحية، حيث تستخدم أدوات قائمة على السحابة لتمكين المزودين من تعزيز مشاركة الموظفين في عمليات تحسين الجودة وسلامة المرضى، وإدارة الامتثال لمعايير الاعتماد أو المعايير التنظيمية.
وتعتزم الشركة تعزيز هذا الاتفاق البارز بالإعلان عن إدخال مجموعة من التحسينات على المنصة في عام 2024، بما يشمل قدرات متقدمة لإجراء التحاليل، وأدوات مبتكرة للتخطيط، وإمكانات معززة لتكامل نظام المستشفيات. وتسلط هذه التحسينات الضوء على التزام الشركة بواصلة تحسين جودة نظام الرعاية الصحية وتقنيات سلامة المرضى والامتثال، فضلاً عن تعزيز مكانتها الرائدة في مجال الابتكار ضمن قطاع الرعاية الصحية.
وشهدت إنتربرايز أيرلندا نمواً ملحوظاً في قاعدة عملائها بعد دورة العام الماضي من المعرض. فعلى سبيل المثال، أطلقت ماي بيشنت سبيس، وهي شركة صحية رقمية رائدة تدعم الحلول الشاملة المقدمة للمرضى من مزودي خدمات الرعاية الصحية على مستوى العالم وشركات علوم الحياة، برنامج الدعم الرقمي للمرضى بالتعاون مع شركة منزل لخدمات الرعاية الطبية، مزود خدمات الرعاية الصحية والرعاية الرحيمة المنزلية للمرضى الذي يتخذ من دولة الإمارات مقراً له.
كما أعلنت شركة فليمينج ميديكال، المطور والمورد الرائد للأجهزة والمعدات وخدمات التشخيص والمواد الاستهلاكية والمنتجات الطبية إلى قطاعي الرعاية الصحية والصيدلة في إيرلندا والعالم، عن توقيع شراكة مع شركة العيسى الطبية، موزع المعدات الطبية الذي يتخذ من دولة الكويت مقراً له، وذلك لتقديم خدمات العناية بالجروح للمرضى، بالإضافة إلى العلاج الرياضي وخدمات التشخيص. وعملت الشركة أيضاً على تعزيز وصول منتجاتها في السوق الإماراتية من خلال إقامة شراكات رئيسية مع كل من مجموعة صيدلية العين، والصيدلية الحديثة، ومجموعة ميد 7 للرعاية الصحية، من خلال شريك التوزيع صيدلية مسقط.
وبدورها كشفت إيس تيك، المورد العالمي للبرمجيات وحلول المركبات ضمن سوق خدمات الطوارئ، عن نمو صفقاتها بقيمة 30 مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم خلال السنوات الخمس القادمة. كما ارتفع إجمالي إيرادات الشركة إلى 6 ملايين دولار أمريكي سنوياً، مع توقعات بمواصلة النمو مدفوعاً بالواردات من مؤسسة حمد الطبية في قطر، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ووزارة الصحة في المملكة العربية السعودية. وتعمل إيس تيك على تصميم برنامجٍ سحابي مبتكر لتحسين أداء الأسطول، ووحدات متخصصة لتعزيز مستويات السلامة، وأنظمة تحكم ذكية وصديقة للبيئة لحماية الأصول لمزودي الرعاية الصحية والهيئات الحكومية.
وأعلنت فيتالوجراف، الشركة المتخصصة في تشخيص وظائف الرئة والجهاز التنفسي، والتي تقدم حلولها لمتخصصي الرعاية الصحية في مختلف أنحاء العالم، عن تدريب أربعة شركاء توزيع جدد، عقب إطلاق مجموعة فحوصات وظائف الرئة فيتالو بي إف تي خلال معرض ومؤتمر الصحة العربي في العام الماضي. وأقامت فيتالوجراف شراكة مع الموردين المتخصصين في منطقة الشرق الأوسط لتقديم الحلول الموثوقة لمزودي الرعاية الصحية والمرضى، والتي تضم المنظومة الشاملة لتشخيص الجهاز التنفسي وغيرها من خدمات الدعم المخصصة.
وتشير التوقعات إلى توافد أكثر من 56 ألف من مزودي خدمات الرعاية الصحية من مختلف أنحاء العالم لحضور المعرض على مدار أربعة أيام مليئة بالفعاليات، حيث يتطلعون إلى التعرف على الحلول الأيرلندية والتعاون في مجال تطوير وتسويق التكنولوجيا الطبية الجديدة القائمة على الابتكارات الأيرلندية.
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