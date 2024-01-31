احتفالًا بعيد الحب من مدينة الحب دبي: ميلينيوم بلايس البرشاء هايتس تُعلن عن عروض أسبوع عيد الحب

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- SOCIATE) بما أنّ عيد الحب بدأ يطرق أبواب العشّاق في كل مكان، تدعوكم ميلينيوم بلايس البرشاء هايتس للاحتفال بأسبوع عيد الحب من خلال عرضين مذهلين خصصتهما حصريًا للاحتفال بهذه المناسبة المميزة.
شاي ما بعد الظهيرة الفخم الخاص بعيد الحبّ لشخصين
بفضل قائمة المأكولات المميزة الشاملة لدينا، نضمن لكم تجربةً تأسر قلوبكم وتُشبع بطونكم 😊 لأنكم ستنغمسون في تناول فطائر الفراولة والبرتقال (بلينيس) مع سمك السلمون المدخّن بالشمندر الأحمر (البنجر)، وكعك التوت البري بالنكهة الأصلية، وتشكيلة من أطباق الحلويات المصنوعة بدقّة وحرفية عالية، وغير ذلك الكثير. كل ذلك مصنوع بلمسات من الحب من ميلينيوم بلايس البرشاء هايتس.
التاريخ: بين 13 و18 من فبراير
السعر: 155 درهم عن الشخصين
للحجز: (قبل 48 ساعة)، يرجى التواصل معنا:
البريد الإلكتروني: ... |الهاتف: +971 58 606 0831
الاحتفال بمناسبة عيد الحبّ الخاصة في توينتي 9 لاونج
املأوا قلوب من تحبّون فرحًا وسرورًا في عيد الحب القادم من خلال قائمتنا التي تضم 5 تشكيلات من المأكولات الشهية المخصصة لتناسب شخصين، وسط أجواء خيالية ساحرة من المناظر الخلابة لأفق مدينة دبي. سارعوا بالانضمام إلينا في "توينتي 9 لاونج" لتحظوا بفرصة الاستمتاع بسهرة عيد حبّ استثنائية ستظل ذكرى جميلة في أذهانكم. يسرنا قدومكم إلى ملاذ عشّاق الرومانسية الذي خصصناه لكم، والذي سيشهد تقديم عرض ثنائي مباشر، مع عزف أروع وألطف الألحان والنغمات. كما يسرنا إخباركم أنّ هناك قائمة تتضمن 5 تشكيلات من أشهى المأكولات، بما فيها تشكيلة من النكهات الرائعة والمميزة المبتكرة من رئيس الطهاة، وذلك بدءًا بطبق فاتح الشهية المتمثل بسرطان بحر مسلوق، ثم يليه حساء دسم ريد فيلفيت (أحمر مخملي)، وتشكيلة تضم 5 وجبات رئيسية، تتضمن: شريحة لحم من الخاصرة الطرية محضّرة على طريقة الكيجن، وسمك النهّاش الأحمر الأسيوي، وطبق رومانسي يجمع بين السوشي والساشيمي. وسيختتم رئيس الطهاة السهرة الرومانسية بتشكيلة مميزة وساحرة من أطباق الحلويات، التي تضمن: قطعة كيكة إسفنجية من الشوكولا الداكنة، وكعكة حب التوت، وصلصة الفراولة، وجيلية بنكهة الماراكويا (الباشن فروت)، وكريمة المانجو، وحبّات الرمان اللؤلؤية.
إن كنت تسعى لتوطيد علاقة حبّ مذهلة، كل ما عليك فعله هو التوجّه إلى ميلينيوم بلايس البرشاء هايتس للاحتفال بمناسبة عيد الحب القادم!
التاريخ: 14 فبراير
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