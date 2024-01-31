حصلت شركة فينسيتور ريالتي على شهادة مرموقة في مجال الصحة والسلامة لمشاريعها الرائدة بالاسيو وبوليفارد

(MENAFN
- Panasian1) التاريخ: دبي، الإمارات العربية المتحدة، 31 يناير 2024
حصلت شركة فينسيتور ريالتي، الشركة الرائدة في مجال تطوير المساكن ذات العلامات التجارية الشهيرة في دبي، على شهادات تصنيف الصحة والسلامة لكفاءة المباني لمشروعيها المتميزين، فينسيتور بالاسيو وفينسيتور بوليفارد. يؤكد هذا التصنيف القائم على الأدلة والذي تم التحقق منه بواسطة طرف آخر، والذي منحه المعهد الدولي لكفاءة المباني، التزام شركة فينسيتور ريالتي بإنشاء مساحات معيشة أكثر صحة وأمانًا.
توفر شهادة تقييم الصحة والسلامة إطارًا قويًا لتوقع التحديات الصحية الناشئة والاستجابة لها. لقد أعطت شركة فينسيتور ريالتي الأولوية باستمرار لرفاهية سكانها، وتؤكد هذه الشهادة أيضًا تفانيها في تقديم بيئات آمنة من الدرجة الأولى.
تم اعتماد "الصحة والسلامة"، وهي خريطة الطريق الرائدة عالميًا لإنشاء واعتماد المساحات التي تعزز الصحة والرفاهية، في جميع أنحاء الشرق الأوسط من خلال مشاريع في قطاعات تتراوح بين القطاع العام الإقليمي والهيئات التعليمية والحكومية إلى مطوري العقارات والمؤسسات المالية وشركات الإدارة.
حتى الآن، تم تسجيل أكثر من 500 مليون قدم مربع من العقارات في برامج الصحة الجيدة في 16 دولة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة وأفغانستان والبحرين وإيران والعراق وإسرائيل والأردن والكويت ولبنان وعمان وفلسطين وقطر والمملكة العربية السعودية وسوريا وتركيا واليمن - وهو ما يمثل ضعف عدد البلدان الممثلة.
دخلت شركة فينسيتور ريالتي، المعروفة بمساكنها عالية الجودة، قطاع العقارات في الإمارات العربية المتحدة في عام 2016. وكان مشروع فينسيتور بالاسيو، الذي تم تسليمه في عام 2017، بقيمة 135 مليون درهم، بمثابة بداية عراقتها. وبعد ذلك، قام مشروع فينسيتور بوليفارد، بقيمة 220 مليون درهم، بتسليم 216 منزلاً كلاسيكياً على الطراز الباروكي الأوروبي في عام 2020.
واستمر التزام الشركة بالتميز مع إطلاق مشروع فينسيتور بينسيري في عام 2019، والإطلاق الأخير لمشروع فينسيتور فولاري بقيمة 450 مليون درهم إماراتي، والذي من المقرر أن يسلم 396 شقة في الربع الأول من عام 2025. وأعقب ذلك إطلاق مشروع فينسيتور دولتشي فيتا بقيمة 800 مليون درهم إماراتي الذي سيتم تسليمه في عام 2026 وأكوا ديمور البالغ قيمته 1.2 مليار درهم والذي سيتم تسليمه أيضًا في الربع الأخير من عام 2026.
تعد شهادة تقييم السلامة والصحة لكفاءة المباني إنجازًا مهمًا للغاية. تم تصميم هذه الشهادة لتقييم والتحقق من صحة تدابير الصحة والسلامة المطبقة في مختلف المرافق، بما في ذلك التطوير العقاري. وهو يتبع نهجًا قائمًا على الأدلة وتم التحقق منه بواسطة طرف آخر، مما يوفر إطارًا شاملاً لتوقع التحديات الصحية والاستجابة لها.
في قطاع العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإن الحصول على تصنيف الصحة والسلامة لكفاءة المباني لعقاري فينسيتور بوليفارد وفينسيتور بالاسيو، يدل على حقيقة أن سكان العقارات يستفيدون من بيئة أفضل للصحة والسلامة ويؤكد التزام المطور القوي برفاهية الشاغلين. حيث تعد هذه الشهادة بمثابة اعتراف بالتدابير والبروتوكولات الاستباقية المعمول بها لضمان صحة وسلامة ومرونة الأفراد داخل العقارات المعتمدة.
يركز القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير على اعتماد المعايير الدولية التي تعزز جودة مساحات المعيشة. ويتوافق تصنيف الصحة والسلامة الجيدة مع هذا الهدف من خلال تعزيز أفضل الممارسات في مجال الصحة والسلامة، والمساهمة في بيئة مبنية أكثر صحة وأمانًا. وبالنسبة للمقيمين وأصحاب المصلحة، تعد هذه الشهادة بمثابة علامة ضمان، تؤكد أن العقار يلتزم بأعلى معايير بروتوكولات الصحة والسلامة على النحو المنصوص عليه من قبل المعهد الدولي لكفاءة المباني.
يقول السيد فير دوشي، مدير شركة فينسيتور ريالتي، "في فينسيتور ريالتي، نحن لا نؤمن ببناء المنازل فحسب، بل أيضًا بصياغة أنماط الحياة. فالصحة الجيدة والرفاهية جزء لا يتجزأ مما نقدمه. ويعزز تصنيف الصحة والسلامة الجيدة تعهدنا لتوفير المساكن التي تعطي الأولوية لصحة وسلامة سكاننا الكرام.
"إن الحصول على شهادة تقييم السلامة الصحية لكفاءة المباني لفينسيتور بوليفارد وفينسيتور بالاسيو هو شهادة على التزامنا الثابت ليس فقط بإنشاء المنازل، ولكن أيضًا الملاذات التي تعطي الأولوية لرفاهية المقيمين لدينا. وفي شركة فينسيتور ريالتي، نحن نؤمن بصياغة أنماط الحياة التي "نمزج بسلاسة بين الفخامة والصحة والسلامة. وتعزز هذه الشهادة التزامنا بالتميز وتضع معيارًا جديدًا في قطاع العقارات في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يمثل لحظة محورية في رحلتنا لإعادة تعريف مساحات المعيشة ".
أطلقت شركة فينسيتور ريالتي ثلاثة مشاريع هذا العام - تتوافق جميعها بسلاسة مع رؤية المطور للتميز وتعزز مكانتها كرائد في إنشاء مساحات معيشة تدمج بسلاسة الفخامة والتصميم والالتزام العميق برفاهية سكانها.
تتصدر منطقة الشرق الأوسط الجهود الرامية إلى دفع النمو واعتماد معايير كفاءة المباني على مستوى العالم مع زيادة قدرها 24 ضعفاً في اعتماد معايير كفاءة المباني خلال الأشهر التسعة عشر الماضية، وهو إنجاز أُعلن عنه مؤخراً المعهد الدولي لكفاءة المباني.
يقول مؤسس المعهد الدولي لكفاءة المباني/ بول سيالا: "منذ أن تم تطبيق معيار كفاءة المباني لأول مرة في الشرق الأوسط، شهدنا زيادات مذهلة في الطلب سنة بعد سنة على استراتيجيات الكفاءة القائمة على الأدلة التي تدعم الصحة الجسدية والعقلية لمعظم المؤسسات ذات الأصول القيمة - الناس.
"إن الالتزامات التي تعهدت بها الشركات ومؤسسات القطاع العام في جميع أنحاء المنطقة بإعطاء الأولوية لصحة وسلامة ورفاهية شعوبها هي مصدر إلهام لنا جميعًا وتُظهر القيادة المتميزة، بينما تثبت أن الاستثمارات في الاستراتيجيات الصحية يمكن أن تؤدي إلى تعزيز الأداء وزيادة عوائد مالية."
وقد ساهم الإقبال الأخير في الشرق الأوسط على اعتماد معايير بناء الآبار بشكل عام، والتي تبلغ الآن أكثر من 42.000 مشروع تشمل ما يقرب من 4.8 مليار قدم مربع من العقارات في 127 دولة. وعلى وجه الخصوص، أثار تقييم الصحة والسلامة، وهو إطار لتعزيز المرونة في قلب سياسات الأعمال والخطط التشغيلية من خلال عمليات المرافق وإدارتها، طلبًا كبيرًا في جميع أنحاء المنطقة بقيادة دولة الإمارات العربية المتحدة.
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