فريق مازيراتي إم إس جي ريسينج يستعيد حضوره ضمن المراكز العشرة الأولى في سباق فورمولا إي - الدرعية

(MENAFN
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نجح ماكسيميليان غونتر، سائق فريق مازيراتي إم إس جي ريسينج، بتسجيل عودة قوية خلال الجولة الثانية من بطولة فورمولا إي الدرعية 2024. ونجح السائق البالغ من العمر 26 عاماً بارتقاء سلم الترتيب من المركز 11 إلى المركز 9 خلال السباق المقام في حلبة شارع الرياض.
وفي أعقاب النجاح بتقديم أداء تنافسي قوي في الجولة الأولى التي أحرز ماكس فيها المركز السابع، قام الفريق، الذي يتخذ من إمارة موناكو مقراً له، بتحسين سياراته قبل الجولة الثانية التي أقيمت يوم السبت بهدف زيادة سرعتها في حلبة السباق المقام في المملكة العربية السعودية.
وبعد إحرازه للمركز الثالث في التجربة الحرة الثالثة، أهدر ماكس فرصة تأهله إلى مرحلة المنافسات عن المجموعة الأولى، بينما نجح زميله الصاعد جيهان داروفالا بتسجيل أول حضور له في مرحلة المنافسات في بطولة فورمولا إي من خلال تأهله إلى ربع النهائي عن المجموعة الثانية.
وخاض جيهان منافسة شديدة مع أوليفر رولاند سائق فريق نيسان، وعلى الرغم من خسارته أمام صاحب المركز الأول، فقد نجح جيهان بتقديم أداء قوي استحق من خلاله المركز الخامس على سلم الترتيب، بينما تأهل ماكس في المركز 12 وانطلق من المركز 11.
وخلال اللفة الافتتاحية التي شهدت منافسة شديدة، خسر كل من ماكس وجيهان زخمهما، ولكن سرعان ما انسجما مع إيقاع السباق الذي شهد تراجعاً في مستويات توفير الطاقة.
واستفاد ماكس من الفرص المتاحة له ليحرز تقدماً سريعاً نحو المراكز العشرة الأولى، بينما حافظ جيهان على مراكزه التي تمنحه النقاط خلال المشاركة الثالثة له فقط في سباقات فورمولا إي.
وللأسف، واجه جيهان البالغ من العمر 25 عاماً مشكلة فنية أجبرته على الانسحاب في اللفة 27 من أصل 36 لفة في السباق، ليصبح ماكس بذلك الممثل الوحيد لفريق فريق مازيراتي إم إس جي ريسينج في السباق.
ونجح ماكس بالحفاظ على المركز التاسع والضغط على جان إريك فيرجن، حامل اللقب لمرتين، وتسجيل حضور تنافسي قوي وصولاً إلى خط النهاية، ليسجل بذلك نقطتين مهمتين في هذه الجولة، ويحصل على ثمانية نقاط من مشاركته في هذه البطولة.
ومن المقرر استئناف منافسات الموسم العاشر من سباقات فورمولا إي يوم 16 مارس المقبل في مدينة ساو باولو البرازيلية، التي تشهد إقامة السباق الرابع من أصل 16 سباقاً في عام 2024.
اقتباسات
ماكسيميليان غونتر، سائق في فريق مازيراتي إم إس جي ريسينج
"لقد كان يوماً صعباً بالنسبة لنا، إذ لم تمضِ التجارب المؤهلة كما خططنا لها وتراجعنا خلال الجولة الأولى إلى المركز 12، ولكننا نجحنا باستعادة بعض المراكز والحصول على المركز التاسع. ومع ذلك، فقد نفذنا استراتيجية جيدة، ولذلك فإني أتوجه بجزيل الشكر إلى جميع أعضاء الفريق، وأخص بالشكر زميلي جيهان الذي ساعدني كثيراً خلال هذا اليوم. وأعتقد أننا بذلنا قصارى جهدنا، وعلى الرغم من أن الحظ لم يحالفنا خلال هذا اليوم، فقد نجحنا بتحقيق نتائج إيجابية. وخضنا ثلاثة سباقات أحرزنا من خلالها ثلاث نقاط مهمة، وسجلنا انطلاقة قوية خلال هذا العام. كما أشعر أنني بحالة جيدة، وأتطلع إلى خوض السباق المقبل في ساو باولو".
جيهان داروفالا، سائق فريق مازيراتي إم إس جي ريسينج
"لم تكن مشاركتي في السباق اليوم سهلة، ولكني سررت بالمنافسة وإحراز مراكز متقدمة أثناء السباق والحصول على خبرة مهمة. ومنحني التقدم في المنافسة الكثير من الفرص في السباق، وحافظتُ على المراكز التي تتيح تحقيق النقاط خلال معظم مراحل السباق، ولكن ولسوء الحظ، واجهتني مشكلة فنية أجبرتني على الانسحاب. وكان ذلك مؤسفاً حقاً، ولكنني مسرور بمشاركتي في السباق واكتسابي خبرة كبيرة تتيح لي المضي قدماً في مسيرتي الرياضية، والتي أسعى لمواصلتها في سباق فورمولا إي في البرازيل".
سيريل بليز، كبير المهندسين في فريق مازيراتي إم إس جي ريسينج
"كان السباق صعباً اليوم، فمع انطلاق جيهان في المركز الخامس وماكس في المركز 11، كنا نأمل بالحصول على النقاط من كلتا المشاركتين، لكن البداية كانت صعبة وخسرا مراكزهما في اللفة الأولى. ونجح السائقان بعد ذلك بالانسجام مع إيقاع السباق، واستطاع ماكس استعادة بعض المراكز ليعود إلى المراكز العشرة الأولى. وعلى الرغم من أننا خسرنا بعض الوقت عند قيام جيهان بتفعيل وضع الهجوم، ولكنه قدّم أداءً جيداً بشكل عام، إلا أنه واجه مشكلة فنية في سيارته أجبرته على الانسحاب، وهو أمر مؤسف جداً بالنظر إلى أدائه المتميز الذي كان يستحق دخوله قائمة المراكز العشرة الأولى. بينما نجح ماكس بتسجيل نقطتين من خلال إحرازه المركز التاسع. ونحن نثق بقدرتنا على تحقيق أداء أفضل، كما تكتسب مواصلة تسجيل النقاط أهمية كبيرة في سباقات فورمولا إي. ومن هنا، فإننا سنعمل على تقييم مشاركتنا في السباقات الثلاثة الأولى، وتحديد المجالات التي يمكننا تحسينها للمنافسة بشكل أفضل في البرازيل".
جيوفاني سجرو، رئيس مازيراتي كورس
"بذل كلا سائقي الفريق قصارى جهدهما اليوم، ونجح ماكس بإحراز مركز متقدم ضمن المراكز العشرة الأولى ليُسجل بذلك بعض النقاط المهمة، ما يبرهن على أدائه الجيد طوال مراحل السباق. كما قدّم جيهان أداءً قوياً تمثل بإحرازه المركز الخامس في التجارب التأهيلية، وحافظ على حضوره في المراكز التي تمنحه النقاط، ولكنه واجه للأسف مشكلة فينة حالت دون قدرته على استكمال السباق. ولدينا الآن استراحة طويلة قبل خوض السباق التالي، ونحن مصممون أكثر من أي وقت مضى على الاستفادة من انطلاقتنا الإيجابية لاعتلاء سلم الترتيب".
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