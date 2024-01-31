8.2 مليارات درهم أرباح قياسية لـ«أبوظبي التجاري» في 2023 بارتفاع 28%

أعلن بنك أبوظبي التجاري نتائجه المالية عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2023 وعن الربع الرابع من سنة 2023.

وأظهرت المؤشرات الرئيسة للأداء المالي عن سنة 2023 مقارنة بسنة 2022، فارتفع صافي الأرباح بنسبة 28% ليصل إلى 8.206 مليارات درهم، وارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 21% ليصل إلى 12.374 مليار درهم، وارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 8% ليصل إلى 4.493 مليارات درهم، وارتفع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 18% ليصل إلى 16.866 مليار درهم، وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 180 نقطة أساس لتبلغ 32.3%، وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل حسم المخصصات بنسبة 21% لتصل إلى 11.414 مليار درهم.

وفي ما يخص المؤشرات الرئيسة للأداء المالي عن الربع الرابع من سنة 2023 مقارنة بالربع الرابع من سنة 2022، فقد ارتفع صافي الأرباح بنسبة 38% ليصل إلى 2.454 مليار درهم، وارتفع صافي الدخل من الفوائد بنسبة 17% ليصل إلى 3.413 مليارات درهم، وارتفع الدخل من غير الفوائد بنسبة 16% ليصل إلى 1.249 مليار درهم، وارتفع الدخل من العمليات التشغيلية بنسبة 6% ليصل إلى 4.662 مليارات درهم، وتحسنت نسبة التكلفة إلى الدخل بمقدار 240 نقطة أساس لتبلغ 32.0%، وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل حسم المخصصات بنسبة 2% لتصل إلى 3.171 مليارات درهم.

وارتفع مجمل الأصول بنسبة 14% مقارنة بنهاية سنة 2022 وبنسبة 6% مقارنة بالربع الثالث من سنة 2023 ليصل إلى 567 مليار درهم.

وارتفع صافي القروض والسلفيات بنسبة 17% مقارنة بنهاية سنة 2022 وبنسبة 6% مقارنة بالربع الثالث من سنة 2023 ليبلغ 302 مليار درهم، وبلغ مجمل التسهيلات الائتمانية الجديدة الممنوحة 74 مليار درهم في نهاية سنة 2023، في حين تم سداد بعض القروض بـ37 مليار درهم.

وارتفع مجمل متوسط الأصول المنتجة للفوائد بنسبة 8% مقارنة بنهاية سنة 2022 ليصل إلى 438 مليار درهم.

وارتفع مجمل ودائع العملاء بنسبة 17% مقارنة بنهاية سنة 2022 وبنسبة 10% مقارنة بالربع الثالث من سنة 2023 ليصل إلى 363 مليار درهم، وبلغت ودائع العملاء في الحسابات الجارية وحسابات التوفير 167 مليار درهم في نهاية سنة 2023، إذ شكلت نسبة 46% من مجمل ودائع العملاء.

وقال خلدون خليفة المبارك، رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك أبوظبي التجاري: واصل بنك أبوظبي التجاري في سنة 2023 مسيرته الناجحة، على الرغم من ديناميكية المشهد الاقتصادي العالمي، واستطاع البنك تحقيق نمو قوي، عزّز مكانته مؤسسة مالية رائدة، ومحفّزاً رئيساً للتطلعات الاقتصادية لدولة الإمارات، ولقد أدى سعينا الدؤوب للتميّز والابتكار الرقمي وتعزيز تجربة العملاء والنمو الاستراتيجي، لتحقيق إنجازات مالية كبيرة، ومرونة في جميع المؤشرات، ما يوفر قيمة ملائمة لعملائنا وجميع الشركاء والمساهمين.

وقال علاء عريقات، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي التجاري: تمضي مجموعة بنك أبوظبي التجاري بخطى ثابتة في تنفيذ استراتيجيتها مع تحقيق نمو قوي في الأرباح وإحراز تقدّم ملحوظ في مختلف الصعد وبشكل متسارع، فعلى مدار السنوات الثلاث الماضية حقق البنك ارتفاعاً في صافي الأرباح بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 25%، كما حقق صافي أرباح بمبلغ 8.206 مليارات درهم عن سنة 2023، فيما ارتفع العائد على متوسط حقوق المساهمين ليصل إلى 15.1%، مقارنة بـ11.4% في سنة 2021.

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