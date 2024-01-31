شراكة أودي الشرق الأوسط ومتحف المستقبل تدخل عامها الثالث مع عرض سيارة activesphere التجريبية الرائدة

(MENAFN
- Performance Communications) دبي، الإمارات العربية المتحدة (31 يناير 2023): أعلنت أودي الشرق الأوسط ومتحف المستقبل عن وصول سيارة activesphere التجريبية الرائدة، ما يمثل فصلاً جديداً في العلاقة التعاونية الوثيقة بينهما. وتجسد سيارة Audi activesphere ثمرة الجهود الابتكارية لشركة أودي ومتحف المستقبل، وسيتم عرض السيارة التجريبية في مكان بارز داخل المتحف. وتنضم السيارة الرائدة إلى مجموعة سيارات sphere، مع grandsphere وurbansphere وskysphere، وتعكس رؤية أودي للتجارب الديناميكية المخصصة.
وتمتاز سيارة activesphere بقدرتها على التحول بسهولة من سيارة "سبورتباك" أنيقة إلى سيارة "بيك أب"، مما يوفر مساحة كبيرة للتجهيزات المخصصة لتجارب القيادة على الطرق الوعرة ويلبي متطلبات الحياة العصرية ويتيح الانتقال بشكل سلس من التنقل داخل المدينة إلى خارجها. ومن خلال تحويلها إلى سيارة "بيك أب"، يمكن لسيارة activesphere نقل التجهيزات الرياضية فائقة الجودة مما يوفر مساحة كافية لتخزين دراجتين كهربائيتين في صندوق الأمتعة، حيث يلبي التصميم متعدد الاستخدامات المتطلبات التي تفرضها الرحلات المختلفة ونمط الحياة المغامر.
ويعكس الهيكل الخارجي لسيارة activesphere الطابع الجريء للسيارة التجريبية، فيما يعزز طول السيارة الذي يبلغ 4,98 متر والعجلات قياس 22 بوصة الحضور القوي للسيارة على الطريق. ويضفي الشبك أحادي الإطار المميز، والذي تم تحديثه بتصميم جريء، على السيارة طابعاً عصرياً فيما تعرض مصابيح الإضاءة الأمامية والخلفية أشكالاً متعددة متحركة تتوافق مع الاستخدامات المتعددة بفضل وحدات البكسل المثلثة.
وتتناغم تجهيزات مقصورة سيارة activesphere لكي توفر للركاب إمكانات الاتصال بالعالم الخارجي. أما من الناحية التقنية، فيجمع نظام التشغيل المبتكر، والذي يُسمى "Audi dimensions"، بين العالمين الواقعي والافتراضي حيث يوفر تقنية الواقع المعزز لتجربة التنقل. وتوفر سماعات الرأس التي تعتمد على أحدث التقنيات رؤية للبيئة المحيطة والطريق وتعرض محتوى ثلاثي الأبعاد مع مكونات تفاعلية. وتوفر المقصورة أجواءً مميزة يشعر فيها الركاب وكأنهم في المنزل، إضافة إلى إمكانات الاتصال بالعالم الخارجي، ما يمثل مزيجاً من أعلى مستويات الراحة والتقنيات المبتكرة التي تعزز تجربة القيادة الشاملة.
وترتقي سيارة activesphere التجريبية بمعايير الابتكار من خلال إخفاء لوحة التجهيزات الأمامية وعجلة القيادة والدواسات بسلاسة في الصف الأول من المقاعد في وضع القيادة الذاتية، مما يوفر شعوراً بالرحابة في مساحة كبيرة تمتد إلى الواجهة الأمامية وما بعدها ويمنح الركاب رؤية خالية من العوائق من خلال الزجاج أحادي الإطار. وتوفر قدرات القيادة الذاتية على الطرق الوعرة مزيداً من حرية الحركة للسائق والركاب، فيما يعزز الخلوص الأرضي المتغير والذي يمكن تعديله بمقدار 40 مم تجربة القيادة على الطرق الوعرة والوظائف الآيروديناميكية مما يوفر تجربة قيادة شاملة وتلبي المتطلبات المستقبلية.
وتوفر سيارة activesphere الأداء الفائق الذي يميز سيارات أودي ويتكامل مع القدرات الكبيرة والتصميم المميز والتقنيات الرائدة التي تقدمها السيارة. وتعمل تقنية المحرك الكهربائي الذكي في سيارة activesphere على تقليل زمن الشحن، حيث يكفي شحن البطارية لمدة 10 دقائق لقيادة السيارة لمسافة تزيد عن 300 كيلومتر. ويتم شحن البطارية بقدرة 100 كيلووات ساعي من 5% إلى 85% في أقل من 25 دقيقة، مما يتيح السير لمسافة تتجاوز 600 كيلومتر قبل الحاجة إلى إعادة شحن البطارية. وتجمع سيارة activesphere بين الاستدامة وآليات القيادة والقدرة على السير لمسافات طويلة دون أي انبعاثات، مما يرتقي بتقنيات السيارات الكهربائية الحديثة ويوفر تجربة قيادة فائقة الأداء وصديقة للبيئة.
وقال ماجد المنصوري، نائب المدير التنفيذي لمتحف المستقبل: "يشرفنا التعاون مع شركة أودي الشرق الأوسط لعرض سيارة activesphere التجريبية الرائدة في متحف المستقبل. يؤكد هذا التعاون شراكتنا المستمرة التي تتميز بالالتزام بالابتكار والتميز المؤسسي المشترك بيننا. تعد سيارة activesphere إحدى أبرز إنجازات شركة أودي الديناميكية في مجال التنقل المستدام، والتي تتوافق استراتيجياً مع الأهداف المستقبلية لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الاستدامة. وتحرص أودي الشرق الأوسط من خلال شراكتنا على تقديم رؤيتها لمستقبل التنقل المستدام، وخططها المتعلقة باستخدام السيارات الكهربائية صديقة البيئة، ما يتماشى مع المبادرات الاستراتيجية لمتحف المستقبل وحكومة دولة الإمارات. وندعو جميع الزوار لمشاهدة مستقبل التنقل الفاخر المتجسد في سيارة activesphere. ونتطلع إلى مزيد من التعاون الذي يعيد تعريف معايير الصناعة ويساهم في ترسيخ مشهد مستدام ورؤية مستقبلية واعدة".
وقال رينيه كونيبيرج، المدير العام لشركة أودي الشرق الأوسط: "تجسد سيارة activesphere التجريبية رؤيتنا للتنقل الفاخر في المستقبل ونتطلع إلى عرض السيارة للجمهور في متحف المستقبل للتأكيد على التزام أودي المتواصل بالابتكار والاستدامة وتعريف الجمهور على مستقبل التنقل. ولا تعتبر السيارة مجرد سيارة تجريبية فحسب، بل تمثل نموذجاً عن سيارات أودي في المستقبل من خلال التقنيات الرائدة التي ستغيّر عالم السيارات. ونوجه الدعوة للجمهور للتعرف على سيارة activesphere التي تجسد مستقبل التنقل".
يمكن لزوار متحف المستقبل مشاهدة سيارة activesphere والتي سيتم عرضها في معرض "مستقبلنا اليوم" حتى 24 يونيو 2024.
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