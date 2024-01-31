معرض الصحة العربي 2024 يكشف عن الاتجاهات الناشئة في إدارة الأزمات الصحية والكوارث

(MENAFN
- Shamalcomms) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 31 يناير 2024: أكد أحد أبرز الخبراء في إدارة الأزمات الصحية والكوارث على أهمية الرعاية قبل دخول المستشفى، وخدمات المستشفيات، والخدمات التمكينية، بما في ذلك المختبرات وبرامج التدريب على إدارة الكوارث، بينما ننتقل من العمليات الكلاسيكية إلى طب الكوارث القائم على التكنولوجيا.
وفي معرض حديثه خلال مؤتمر الصحة العامة حول الاتجاهات الناشئة في الأزمات الصحية والكوارث، كشف الدكتور صالح فارس العلي، استشاري طب الطوارئ وطب الكوارث في دائرة الصحة أبوظبي، أن إدارة الكوارث تنطوي على أكثر من مجرد وجود سيارة إسعاف على أهبة الاستعداد في قسم الطوارئ فحسب، بل يشمل مجموعة واسعة من الخدمات ويتطلب نهجا شاملا للحوكمة، ويشمل ذلك الرعاية قبل دخول المستشفى، وخدمات المستشفى، والخدمات التمكينية، بما في ذلك المختبرات وبرامج التدريب، وحتى مراكز السموم، لذا يجب علينا أن نأخذ في الاعتبار كل هذه العناصر كجزء من نظام أكبر من أجل إدارة الكوارث بشكل فعال".
وأضاف العلي قائلاً: "يتطلب نظام الاستجابة الفعال إطارًا قويًا للحوكمة ومعايير وسياسات محددة جيدًا، بالإضافة إلى ذلك فأنت بحاجة إلى مركز تشغيل فعال لربط جميع النقاط. ومن الضروري تغطية جميع المجالات، بدءًا من مرحلة ما قبل المستشفى إلى المستشفى لتمكين الخدمات بهدف إنشاء نظام جيد التنظيم".
أحد الاتجاهات الرئيسية التي ناقشها الدكتور صالح فارس العلي كانت التكنولوجيا ودورها الحاسم في إدارة الكوارث، حيث أكد على أهمية الذكاء الاصطناعي والرعاية الصحية عن بعد، والتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات عن بعد، وشرح كيف يعزز الذكاء الاصطناعي التشخيص الطبي والفرز بسرعة وتحليل بيانات المريض بدقة، والتنبؤ بالنتائج، وتقديم توصيات العلاج، بالإضافة إلى ذلك توفر روبوتات الدردشة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي إرشادات طبية في الوقت الفعلي للمستجيبين الأوائل.
تساعد تقنيات الرعاية الصحية عن بعد على تعزيز الوصول إلى الخبرة الطبية، وتسريع المشاورات عن بعد بين مقدمي الرعاية والأطباء قبل دخول المستشفى، وتحسين تخصيص الموارد، مما يفيد المرضى في المناطق الريفية أو التي تعاني من نقص الخدمات من خلال توفير الوقت الحرج أثناء حالات الطوارئ.
تستخدم الصناعة المزدهرة لرؤى البيانات المتقدمة التوائم الرقمية، مما يتيح نسخًا افتراضية متماثلة لعدة جهات مثل أقسام الطوارئ أو أنظمة الإسعاف، وتعزيز إدارة الأزمات، واستخدام التحليلات التنبؤية لتعبئة الموارد بشكل استباقي، وهو ما يتجلى في توقع احتياجات سيارات الإسعاف في أحداث مثل معرض الصحة العربي بسبب حجم تجمع الناس في منطقة واحدة.
وأخيرًا، توفر أنظمة الاتصالات عن بعد في سيارات الإسعاف، التي تستخدم شبكة اتصال الجيل الخامس(5G)، بحيث توفر تتبعًا في الوقت الفعلي للموقع والسرعة والحالة، مما يعزز بدوره أوقات الاستجابة وتحسين المسار، وقد سلط الدكتور صالح فارس العلي الضوء على نموذج تعاوني بين دائرة الصحة في أبوظبي وشركة اتصالات حيث سيتم نقل صور الموجات فوق الصوتية إلى المستشفيات من خلال هذه التكنولوجيا.
وفي مكان آخر على جدول أعمال معرض الصحة العربي، قدمت دبي الصحية، أول نظام صحي أكاديمي متكامل في دبي، لمحة شاملة عن أول نموذج متكامل للنظام الصحي الأكاديمي في دبي.
وفي هذا الإطار، قال سعادة الدكتور عامر أحمد شريف، الرئيس التنفيذي لدبي الصحية: "نسعى من خلال التزامنا المشترك الذي يتمحور حول "المريض أولا" إلى تعزيز القطاع الصحي الحالي، ووضع الأسس الصحيحة لمستقبل أفضل، لضمان أثر ممتد يصل إلى الأجيال القادمة. ويعد تعزيز الشراكات من أهم الأهداف التي نعمل على تحقيقها، لما فيها من دعم لجهودنا وتعزيز للابتكار، فمن خلال ترسيخ هذه الشركات وعلاقات التعاون الوطيدة مع رواد القطاع الصحي، سنتمكن من توحيد الخبرات والموارد لمواجهة التحديات الصحية الحالية، وإحداث تأثير يضمن عملنا نحو الارتقاء بصحة الإنسان".
تستمر فعاليات معرض الصحة العربي 2024 حتى يوم غد الخميس 1 فبراير 2024 في مركز دبي التجاري العالمي، حيث سيتم الكشف عن الفائزين في مسابقة Innov8 للشركات الناشئة، حيث تضمنت المسابقة مشاركة 24 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا الصحية تعرض من خلالها مفاهيم وابتكارات فريدة من نوعها، كما سيتم الكشف عن الفائزين في مسابقة Cre8، حيث تم تصميم هذه المسابقة لتعزيز الإبداع والابتكار بين الطلاب المشاركين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد طُلب من المتسابقين وضع تصور وابتكار حل لمشكلة رعاية صحية فعلية ضمن ميزانية كبيرة قدرها 100,000 درهم إماراتي.
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