سيسيه يكشف مستقبله مع منتخب السنغال

عبر أليو سيسيه المدير الفنى لمنتخب السنغال، عن حزنه الشديد بعد خسارة منتخب بلاده أمام كوت ديفوار وخروجه من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وودع منتخب السنغال بطولة كأس الأمم الإفريقية من دور الـ 16 بعد خسارته أمام الكونغو الديمقراطية بنتيجة 5 - 4 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وقال سيسيه: "أشعر بخيبة أمل كبيرة بالنسبة للاعبين ولشعبي، لأننا جئنا هنا من أجل الفوز بهذه البطولة، وكان هناك بعض التفاصيل عن المباراة، لكن لن أخوض فيها، في الفوز مثل الهزيمة، عليك أن تواصل دعم فريقك، وأنا فخور باللاعبين".

وحول مستقبله مع السنغال، قال: "سيكون هناك اجتماع مع الاتحاد السنغالي، لكن حاليا مستقبلي لا يهم".

ويتولى أليو سيسيه تدريب منتخب السنغال منذ عام 2015، وقاده للحصول على الميدالية الفضية في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 والتتويج بالبطولة عام 2021، على حساب منتخب مصر والوصول إلى دور الـ 16 في بطولة كأس العالم قطر 2022 قبل الخروج أمام إنجلترا.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز