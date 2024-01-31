هاتف Magic V2 القابل للطي من HONOR يُعيد رسم مستقبل هواتف الأعمال

تقدم بكل ثقة في عالم الأعمال مع HONOR Magic V2، هاتفك المثالي من حيث السرعة والكفاءة، ولمَ لا؟! فهو أنحف وأخف هاتف قابل للطي، بسمك 9.9 مم عند طيه ووزن 231 جرامًا، في تصميم أنيق وهيكل متين.

بفضل التصميم الأنيق الجذاب والبنية القوية والأداء فائق السرعة، سيعمل هذا الجهاز على الارتقاء بتجربة عملك. من خلال HONOR Magic V2،

يمكِّنك من تفقد رسائل البريد الإلكتروني وصنع العروض التقديمية والمشاركة في مكالمات الفيديو، وكل ذلك على شاشة واحدة كبيرة وبكل سهولة بفضل مجموعة من المواصفات الرائدة على مستوى التصميم، شاشة العرض، البطارية والمزايا الذكية والتي صُممت لمضاعفة إنتاجيتك.



تصميم أنيق وأداء قوي:

متع عينيك بجمال تصميم هاتف HONOR Magic V2 في اللونين الأسود والأرجواني، والذي يأتي بوزن 231 جرامًا فقط شاملًا البطارية وبسُمك فائق النحافة يبلغ 9.9 مم عند طيه مما يجعله هاتفَ رجال الأعمال بامتياز. تجمع المفصلة الفائقة الخفة المصنوعة من التيتانيوم بين متانة الصنع وسلاسة الطي والفرد كاشفةً عن شاشة OLED قابلة للطي مقاس 7.92 بوصة. وتوفر هذه الشاشة مساحة واسعة للإنتاجية، وتُطوى بكل أناقة حتى يتسع الهاتف في الجيب.

متانة منقطعة النظير، في أي وقت وأي زمان:

الأناقة ليست مطلب رجال الأعمال الوحيد؛ فهم بحاجة إلى الموثوقية قبلها. ولقد استطاع هاتف HONOR Magic V2 أن يتجاوز توقعاتهم باشتماله على مفصلة فائقة الخفة من التيتانيوم وشاشة من زجاج النانوكريستال 2.0. تخيل نفسك وأنت تجري لحضور اجتماع مهم، حاملًا حقيبتك وهاتفك وكوب قهوة ساخن. وفجأة، تتعثر في حافة الرصيف ويسقط هاتفك! يتسلل الخوف إلى قلبك وتمر صور الشاشات المكسورة في عقلك. ولكن يمكن لبالك أن يطمئن مع HONOR Magic V2، وذلك لأنه يتحمل هذه المواقف وأكثر، فشاشته توفر مقاومة للسقوط أعلى بعشرة أضعاف مقارنةً بالشاشات التقليدية، وتم اختبار مفصلته وأثبتت أنها تتحمل حتى 400,000 طيّة بأداء مثالي. ولا داعي كذلك للقلق بعد الآن بشأن أخطاء المحاذاة أو التجعد في الشاشة لأن آلية المفصلة تحافظ على الشاشة بحالتها الأصلية طوال عمرها التشغيلي مما يبرز التزام الجهاز بالمتانة.

أداء قوي لإنتاجية وفيرة:

الوقت هو رأس مالك الحقيقي، وتدرك HONOR

هذا جيدًا فزودت هاتفها Magic V2 بهيكل قوي وتصميم مبهر يجعله سيد المهام المتعددة. فإن كانت كثرة الأجهزة ترهقك، لن تجد أفضل من HONOR Magic V2. فتارة يكون هاتفًا تقليديًا بسيطًا لإجراء المكالمات القصيرة والرسائل. ويتحول تارة أخرى إلى جهاز لوحي كبير مناسب للعروض التقديمية والعمليات الفكرية والترفيه. ويمكنك أيضًا طيه إلى وضع شبيه بالكمبيوتر المحمول للعروض التقديمية والكتابة بشكل مريح. وبهذا يتكيف مع جميع احتياجاتك، ويتغلب على الحواجز التقليدية ويسمح لك بالعمل في أي مكان واللعب في أي وقت. يفعل الجهاز كل هذا وأكثر بفضل ما وضعته HONOR فيه من عتاد قوي مثل معالج Snapdragon 8 Gen 2 الأحدث والأسرع من Qualcomm وذاكرة RAM هائلة بسعة 16 جيجابايت حتى تضمن تشغيلًا سلسًا للتطبيقات المتطلبة وتنفيذًا سريعًا للمهام المتعددة؛ كما زودته ببطارية سيليكون-كربون مزدوجة بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، مجهزة بتكنولوجيا الشحن السريع SuperCharge بقدرة 66 واط حتى تضمن ألا يتفاجأ المستخدم أبدًا بنفاد البطارية. لقد تمكن هاتف HONOR Magic V2 من نسف الحدود التقليدية، متحولًا بسلاسة بين هاتف تقليدي وهاتف قابل للطي وجهاز لوحي - وكل ذلك في جهاز واحد قوي.



شاشة بقدرات لا توصَف:

يحتاج رجال الأعمال إلى شاشة تفي بمتطلباتهم، ولن يجدوا أفضل من HONOR Magic V2 في هذا الباب. فالجهاز مزود بشاشتين، إحداهما داخلية قابلة للطي بحجم 7.92 بوصة من نوع OLED بدقة عرض 2344 × 2156 بكسل وكثافة بكسلات 402 نقطة في البوصة مع نسبة استحواذ تبلغ 90.4٪، وهي مثالية لتوفير تجربة مشاهدة وعمل رائعة؛ والأخرى خارجية بحجم 6.43 بوصة بنسبة استحواذ أعلى تبلغ 91.2٪ توفر تجربة هاتف تقليدي يمكن الوثوق بها. وتتميز كلتا الشاشتين بمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز مع تقنية LTPO، مما يضمن انتقالات سلسة واستجابة سريعة.

تصوير سينمائي يستحقه المبدعون:

غالبًا ما يصادف رجال الأعمال لحظات يحتاجون إلى تصويرها، ولهذا زودت HONOR الهاتف بنظام الكاميرا Falcon المجهز بتقنية HONOR AI Motion Sensing Capture (استشعار الحركة بالذكاء الاصطناعي)، وهو نظام كاميرا ثلاثي يتألف من كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميغابكسل (بفتحة عدسة 2.0) وكاميرا عريضة (أساسية) بدقة 50 ميغابكسل (بفتحة عدسة 1.9) وكاميرا تليفوتو بدقة 20 ميغابكسل (بفتحة عدسة 2.4) مع خاصية التثبيت البصري. ويمكِّن نظام الكاميرات المتطور هذا المستخدمَ من تسجيل مقاطع فيديو احترافية بدقة تصل إلى 4K (3840 × 2160) والتقاط صور بدقة تصل إلى 6144×8192 بكسل. الهاتف مزود أيضًا بكاميرا أمامية مزدوجة بدقة 16 ميغابكسل تمكِّن المستخدم من التقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو بجودة فائقة لضمان بقائهم على تواصل بصري خلال مهامهم العملية.



خصوصية تليق برجال الأعمال:

للخصوصية أهمية بالغة في عالم الأعمال، لذا زودت HONOR هاتفها Magic V2 بوظيفة Parallel Space (المساحة الموازية)، والتي تمكن رجال الأعمال من إنشاء حسابات شخصية مستقلة يوفر كل منها مساحة تخزين فردية وآمنة للوثائق والصور ومقاطع الفيديو السرية حتى يكون الهاتف مثاليًا للاستخدام في الحياة العملية والشخصية على حدٍ سواء. وبهذا، يصون هاتف HONOR Magic V2 سرية الحياة الخاصة بعيدًا عن أعين المتلصصين.



راحة إضافية للعينين:

غالبًا ما يقضي رجال الأعمال ساعات طويلة على أجهزتهم، لذا يعطي هاتف HONOR Magic V2 أولوية فائقة لصحتهم وسلامتهم. فبفضل ما يشتمل عليه الهاتف من ميزات مثل تقنية التعتيم (PWM Dimming) بتردد 3840 هرتز وشهادات راحة العينين من TÜV Rheinland، يمكن للمستخدم الاستمتاع بالاستخدام المطول دون الشعور بأي إجهاد للعينين. وفوق كل هذه التقنيات المثيرة للإعجاب، يقدم الجهاز تجربة مستخدم مريحة وعملية مما يجعله الرفيق المثالي في كل المهام اليومية. كما يأتي مزودًا بمجموعة من الميزات الذكية لتعزيز الإنتاجية وتعدد المهام بما في ذلك الشاشة المقسمة.

اتصال سلس وآمن:

الاتصال السلس والآمن بندٌ بالغ الأهمية في بيئة الأعمال، ويضمن هاتف HONOR Magic V2 حصولك عليه بشريحة Bluetooth 5.3 ومنفذ USB Type-C وشريحة Wi-Fi ذات قدرات متقدمة. ويضمن نظام التشغيل MagicOS 7.2 (المبني على Android 13) تجربة مستخدم سلسة وآمنة مصممة خصيصًا لمختلف سيناريوهات الأعمال. وتعزز ميزة AI Privacy Call 2.0 والسماعات الاستريو الثنائية المتماثلة المعتمدة من IMAX Enhanced ونظام الأمان المزدوج HTEE + QTEE مع رقاقة أمان منفصلة تعزز جاذبية الجهاز في مجال الأعمال.

في الختام، HONOR Magic V2 هو هاتف أعمال بامتياز لأنه يجمع بين الأناقة والمتانة وقوة الأداء وميزات الخصوصية المصممة خصيصًا لتلبية متطلبات بيئة الأعمال. وبينما يرسم رجال الأعمال ملامح المستقبل، سيجدون في HONOR Magic V2 رفيقًا مخلصًا وذكيًا وداعمًا فيما يخطون بنا أعتاب عصر جديد من الازدهار والرخاء.

إنّ HONOR Magic V2 ليس مجرد جهاز، بل مزيج سلس من التقنيات المتطورة والتجارب السلسة التي تعزز التفاعلات اليومية في بيئة الأعمال السريعة الخطى.

الألوان والأسعار والتوفر:

سيتوفر هاتف HONOR Magic V2 في مجموعة من الألوان الأنيقة: الأسود والأرجواني ، مع نسخة خاصة باللون الأسود ذات ظهر من الجلد النباتي. بداية من 2 فبراير، سيتوفر هاتف HONOR Magic V2 للطلب المسبق في الإمارات بسعر رائع وهدايا مجانية.