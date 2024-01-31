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سامسونغ تسجل أدنى أرباح لها منذ العام 2008 بتراجع 85%

1/31/2024 7:34:46 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت شركة «سامسونغ» الرائدة في مجال الإلكترونيات، الأربعاء، عن انخفاض سنوي في أرباح التشغيل بنسبة 34 بالمائة خلال الربع الأخير من العام الماضي.

تغلب تباطؤ الطلب على أجهزة التلفاز وغيرها من المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية على المكاسب التي تحققت بشق الأنفس من سوق الرقائق الإلكترونية الذي يتعافى ببطء.

قالت الشركة الكورية الجنوبية العملاقة إنها تتوقع أن يتحسن أداؤها طوال عام 2024، وأن يزيد الطلب على أشباه الموصلات التي تعمل على تشغيل معدات الذكاء الاصطناعي المستخدمة بشكل متزايد في الهواتف الذكية والحواسب الشخصية وغيرها من المنتجات.

مع ذلك، قد تستمر حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد الكلي في التأثير على أعمال سامسونغ على المدى القريب.

بلغت الأرباح التشغيلية لسامسونغ 2.8 تريليون وون (2.1 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر الماضي، مقارنة بـ 4.3 تريليونات وون (3.2 مليارات دولار) حققتها في الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت الأرباح التشغيلية للشركة في عام 2023 بأكمله 6.5 تريليونات وون (4.8 مليارات دولار)، في انخفاض بنسبة 85 بالمائة عن أرباحها في 2022، ويمثل أدنى مستوى للشركة منذ عام 2008، عندما كانت الأسواق العالمية تعاني من أزمة مالية.

وبينما سجل قسم أشباه الموصلات في الشركة خسارة قدرها 14.9 تريليون وون (11 مليار دولار) في عام 2023، تقلصت الخسائر خلال الربع الرابع، مع عودة «ذاكرة الوصول العشوائي الديناميكية» (درام) لتحقيق أرباح.

وقالت الشركة في أكتوبر الماضي إنها تخطط لزيادة طاقتها الإنتاجية من الرقائق الإلكترونية المتقدمة ذات النطاق الترددي العالي إلى أكثر من الضعف في عام 2024 لتلبية طلبات الذكاء الاصطناعي.

وقالت إدارة سامسونغ في بيان «في عام 2024، نتوقع أن يستمر السوق في التعافي على الرغم من العقبات المحتملة، ومن بينها سياسات أسعار الفائدة، والقضايا الجيوسياسية».

تركز الشركة أيضاً على تعزيز مبيعات أحدث هواتفها الذكية «غالاكسي إس 24»، والمصمم بمجموعة من المميزات الجديدة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومن بينها الترجمة المباشرة أثناء المكالمات الهاتفية بـ 13 لغة و17 لهجة محلية.

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