القطاع المالي يرفع أسواق أوروبا وسهم نوفو نورديسك يبلغ قمة جديدة

ارتفعت الأسهم الأوروبية الأربعاء، في صعود للجلسة السادسة على التوالي بدعم من أسهم القطاع المالي، في حين يترقب المتعاملون قرار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في وقت لاحق من اليوم.

وخلال التداولات، ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 بالمئة.

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات المالية 0.5 بالمئة، مدعوماً بزيادة 1.7 بالمئة لسهم بنك سانتاندير الإسباني، الذي سجل أرباحاً غير مسبوقة وتجاوزت التوقعات في الربع الأخير من 2023.

ويتركز اهتمام المستثمرين على قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن سعر الفائدة المقرر صدوره في الساعة 1900 بتوقيت جرينتش لاستقاء مؤشرات بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم.

ومن بين الأسهم الأكبر تحركاً على المؤشر، ارتفع سهم شركة الأدوية الدنماركية نوفو نورديسك 1.7 بالمئة، مسجلاً أعلى مستوياته على الإطلاق بعد أن توقعت الشركة الأكثر قيمة في أوروبا تحقيق مبيعات في خانة العشرات ونمو أرباح التشغيل لعام آخر بدعم رواج عقارها لإنقاص الوزن ويجوفي.

لكن سهم إتش أند إم نزل 8.9% ليتذيل المؤشر ستوكس 600 بعد أن سجلت شركة بيع الأزياء بالتجزئة السويدية انخفاضاً في هامش الربح في الربع الرابع، بينما قرر رئيسها التنفيذي الاستقالة من منصبه.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز