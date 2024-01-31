نيكاي الياباني يسجل أفضل أداء في يناير منذ 26 عاماً بمكاسب 7.7%

سجل المؤشر نيكاي الياباني الأربعاء أفضل أداء لشهر يناير منذ 26 عاماً بعد أن تخطى التراجعات في التعاملات المبكرة التي قادتها أسهم شركات الرقائق.

وتعافى المؤشر نيكاي من خسائر حادة بلغت واحداً بالمئة في التعاملات المبكرة لينهي الجلسة مرتفعاً 0.61 في المئة إلى 36286.71 نقطة، ليزيد مكاسبه لهذا الشهر إلى 7.77 في المئة، وهي أفضل بداية له للعام منذ الارتفاع بنحو تسعة بالمئة في يناير 1998.

وبذلك يعد المؤشر نيكاي الأفضل أداءً على مستوى العالم، متجاوزاً مكاسب بنسبة 3.3 في المئة لكل من مؤشر ستاندرد أند بورز 500 وناسداك المجمع.

ويظل المؤشر نيكاي حالياً منخفضاً بنحو 1.9 بالمئة عن ذروة 34 عاماً البالغة 36984.51 نقطة المسجلة في 16 يناير، مدفوعاً بمزيج من تدفقات المستثمرين الأجانب من الصين وضعف الين المعزز للأرباح والحماس بشأن إصلاحات حوكمة الشركات إلى جانب الزخم الهائل.

وساعدت الشركات ذات الثقل في صناعة الرقائق على انخفاض المؤشر نيكي في وقت مبكر، متأثرة بالنتائج المالية المخيبة للآمال من مايكروسوفت وألفابت وأدفانسد مايكرو ديفايسز. ومع ذلك، فقد قلصت خسائرها في جلسة بعد الظهر.

وخسرت شركتا صناعة معدات أشباه الموصلات طوكيو إلكترون وأدفانتست ما يزيد قليلاً على 0.4 بالمئة، في حين تراجعت أسهم مجموعة سوفت بنك التي تركز على الاستثمار في الذكاء الاصطناعي 0.84 بالمئة.

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