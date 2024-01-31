المغرب آخر المغادرين.. المنتخبات العربية تودع كأس أمم إفريقيا 2023

ودعت كل المنتخبات العربية بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة في كوت ديفوار خلال الفترة من 13 يناير حتى 11 فبراير 2024.

وكان المنتخب المغربي آخر المغادرين العرب من البطولة بعد خسارته أمام جنوب إفريقيا بهدفين نظيفين في دور الـ 16، وسبقه منتخب مصر بالخسارة أمام الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي في الوقتين الأصلي والإضافي بهدف لكل فريق، وكذلك المنتخب الموريتاني الذي خسر بهدف نظيف أمام الرأس الأخضر.

وودع منتخبا تونس والجزائر بطولة كأس الأمم الإفريقية من دور المجموعات بعدما جمعا نقطة وحيدة.

المنتخبات العربية الخمسة المشاركة في كأس الأمم جمعت 15 نقطة في دور المجموعات من إجمالي 42 نقطة كان من المفترض أن تجمعها هذه الفرق، مع الوضع في الاعتبار تواجد الجزائر وموريتانيا في مجموعة واحدة.

منتخب المغرب، الذي لم يتوّج بطلا لقارة إفريقيا إلا في مناسبة وحيدة عام 1976، هو المنتخب العربي الوحيد الذي تأهل في صدارة مجموعته بعد فوزين أمام تنزانيا وزامبيا، وتعادل أمام الكونغو الديمقراطية، ولكنه ودع البطولة أمام جنوب إفريقيا في دور الـ 16 لتظل بطولة إفريقيا عقدة لمنتخب "أسود الأطلس"، الذي حلّ في المركز الرابع بكأس العالم قطر 2022.

ولم يتأهل المنتخب المغربي للمباراة النهائية منذ أن صارت بطولة أمم إفريقيا بنظام خروج المغلوب، إلا مرة وحيدة، في نسخة تونس 2004.

تكرر الخروج الجزائري من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي تحت قيادة جمال بلماضي، والذي فشل أيضا في قيادة الخُضر لكأس العالم في قطر 2022.

وحلّ المنتخب الجزائري في ذيل المجموعة الرابعة التي ضمت أنغولا، وبوركينا فاسو، وموريتانيا، بتعادلين وهزيمة.

وواصل المنتخب الجزائري نتائجه السلبية، فلم يحقق أي فوز في نهائيات كأس الأمم الإفريقية منذ فوزه على السنغال 1-0 في نهائي بطولة 2019، ليعلن الاتحاد الجزائري رحيل بلماضي المدير الفني للمنتخب، عن منصبه، وسط تقارير جزائرية تتحدث عن أزمة بسبب رفض المدرب تقديم استقالته حتى الحصول على التعويض المناسب.

تجاوز المنتخب المصري دور المجموعات بـ 3 تعادلات أمام موزمبيق وغانا، والرأس الأخضر على التوالي.

وكان الفراعنة على وشك الخروج من البطولة، لولا منتخب موزمبيق الذي خطف تعادلا قاتلا أمام غانا بالجولة الأخيرة من الدور الأول، ليمنح مصر التأهل في المركز الثاني.

لم يكن المنتخب التونسي أفضل حالا من بقية العرب، حيث حلّ في ذيل المجموعة الخامسة التي ضمت مالي وجنوب إفريقيا وناميبيا.

ورغم أن زيادة المنتخبات الإفريقية في "كان" إلى 24 منتخبا، منح الفرصة لـ 4 منتخبات للصعود كأفضل ثالث، إلا أن نسور قرطاج فشلوا في العبور للدور التالي.

وفشلت تونس في التأهل لمرحلة خروج المغلوب في كأس الأمم للمرة الأولى منذ نسخة 2013، ليقدم جلال الطالبي المدير الفني استقالته من منصبه لعدم تحقيق الهدف المتفق عليه وهو الوصول لنصف النهائي.

شهدت البطولة إنجازا فرديا عربيا بمشاركة التونسي يوسف المساكني في البطولة الثامنة في تاريخه، ليعادل أرقام المصري أحمد حسن، والكاميروني ريغوبرت سونج، والغاني أندريه أيو.

كذلك حقق "المرابطون" أول فوز في تاريخ موريتانيا بكأس الأمم على حساب الجزائر حامل لقب نسخة 2019، ليقصيه من البطولة.

وكرر المدرب أمير عبدو إنجازه مع جزر القمر في النسخة الماضية، ليقود موريتانيا لعبور دور المجموعات للمرة الأولى في التاريخ، قبل وداع البطولة على يد الرأس الأخضر.

أرجع محمد يسري الناقد الرياضي تراجع المنتخبات العربية في أمم إفريقيا إلى عدة أسباب أبرزها تعالي بعض المنتخبات، واللعب باسمها وتاريخها فقط دون النظر لتغير خريطة القارة الإفريقية وصعود وتطور منتخبات جديدة على الساحة، وأبرزها الرأس الأخضر.

ودلل يسري، على تعالي المنتخبات، بخسارة المنتخب الجزائري أحد أقوى الفرق العربية أمام موريتانيا التي شاركت للمرة الثالثة في تاريخها بكأس الأمم، وكذلك منتخب المغرب بخسارته المفاجئة أمام جنوب إفريقيا.

وتحدث يسري عن "أزمة المنتخب التونسي"، الذي تلقى صدمة في بداية البطولة بالخسارة من ناميبيا بهدف نظيف قائلا: "تونس لم تدخل في أجواء البطولة سريعا، وتلقى نسور قرطاج هدفا قاضيا أمام ناميبيا كلفهم الخروج مبكرا، في ظل وجود منتخبي مالي وجنوب إفريقيا الذين تأهلا إلى الدور ربع النهائي".

واعتبر المحلل المصري في حديث لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن عبور منتخب موريتانيا دور المجموعات "كان إنجازا كبيرا، والخسارة أمام الرأس الأخضر لم تكن مفاجئة في ظل تصدر فريق القروش الزرقاء مجموعة ضمت مصر وغانا مبكرا بعد الجولة الثانية".

أما المنتخب المصري، فعلل يسري تراجع مستواه، إلى سببين "الأول الأخطاء الفنية الدفاعية التي حدثت وتلقي الدفاع 7 أهداف في البطولة، والإصابات التي طاردت الفريق وأبرزها محمد صلاح قائد الفريق، والثاني تغيير هوية الفراعنة المستمر".

وفسّر يسري، تغيير هوية منتخب مصر بفترتي هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب عام 2017 والذي اعتمد على أسلوب لعب دفاعي بعكس هوية المنتخب، ليحاول خافيير أغيري المدير الفني التالي في بطولة 2019 أن يستبدل الطريقة باللعب الهجومي، وهو ما لم يكن مناسبا، ليتكرر الأمر بطريقة لعب كارلوس كيروش في بطولة 2021، حين سجل المنتخب طوال البطولة 4 أهداف وتلقى هدفين، ليلعب فيتوريا بطريقة هجومية ويتكرر نفس الأمر.

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