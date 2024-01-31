64 صفقة كبيرة على سهم «تعليم القابضة» بـ245.7 مليون درهم

شهد سوق دبي المالي، اليوم الأربعاء، تنفيذ 64 صفقة كبيرة مباشرة على سهم شركة تعليم القابضة.

وبحسب بيانات السوق، تم تنفيذ الصفقات على عدد 68.25 مليون سهم بقيمة 245.7 مليون درهم، وبسعر 3.6 دراهم للسهم الواحد.

وبنهاية الجلسة، قفز سهم «الوطنية الدولية القابضة» بالحد الأقصى ليغلق عند سعر 1.43 درهم، ليقود ارتفاعات أسهم سوق دبي المالي بآخر جلسات شهر يناير 2024.



والصفقات الكبيرة المباشرة هي صفقات يتم تنفيذها خارج سجل الأوامر ولا تؤثر في سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا على مؤشر الأسعار، كما أنها لا تؤثر في أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة وخلال آخر 52 أسبوعاً.

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