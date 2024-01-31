رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر سيفرين: مباريات دوري أبطال أوروبا لن تقام في السعودية

شدد رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر سيفرين على أنه لن تقام أي مباراة نهائية لدوري أبطال أوروبا في السعودية.

وقال سيفرين في مؤتمر "سبوبيس سبورتس بيزنس" (أكبر فعالية للأعمال الرياضية في أوروبا) بمدينة هامبورج الألمانية: "لن يحدث ذلك ما دمت رئيسا للاتحاد، ولكني لن أبقى للأبد".

وقام الاتحاد الإسباني لكرة القدم ونظيره الإيطالي بإقامة نهائيات بطولتي كأس السوبر في السعودية.

وأنفقت السعودية مؤخرا مليارات على مجالات الرياضة، وفي كرة القدم تعاقدت الأندية السعودية مع نجوم عامليين، مثل كريستيانو رونالدو، مقابل مبالغ كبيرة.

ومن المنتظر أن تقام منافسات كأس العالم 234 في السعودية، بينما تستضيف المملكة سباق فورمولا-1.

وفي الوقت نفسه، يرى سيفرين أن السعودية لا تشكل أي مخاطر على كرة القدم الأوروبية، حيث يعتقد أن استراتيجية التعاقد مع لاعبين عامليين ليست الاستراتيجية الصحيحة.

وقال :"إذا كنت تعتمد في الأساس على شراء لاعبين لا يمكنهم اللعب في أوروبا، وتدفع لهم مبالغ مالية كبيرة، فلماذا لا تقوم بتطوير اللاعبين الشباب لديك؟"

وأضاف سيفرين :" الجماهير الأوروبية تفعل أمرين: تتابع فرقها ومنتخباتها الوطنية، وتتابع البطولات، وليس اللاعبين".

وصارت المملكة المرشح الوحيد لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، ومن المنتظر أن تفوز بحق تنظيم البطولة لأن سياسة التدوير الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعني أن الدول من آسيا وأوقيانوسيا هي المؤهلة فقط لاستضافة الحدث هذه المرة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز