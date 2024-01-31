رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل: خروج مانشيني قبل انتهاء مباراة كوريا غير مقبول على الاطلاق

انتقد رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل خروج المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني من الملعب قبل نهاية حصة ركلات الترجيح ضد كوريا الجنوبية الثلاثاء في ثمن نهائي كأس آسيا لكرة القدم في الدوحة، واصفاً إياه بأنه "غير مقبول على الإطلاق".

وانتهت ركلات الترجيح بفوز كوريا الجنوبية 4-2 (الوقتان الاصلي والاضافي 1-1)، لكن مانشيني (59 عاماً) لم يشاهد الركلة الأخيرة التي سجّلها هوانغ هي-تشان، إذ كان قد دخل النفق المؤدي إلى غرف الملابس في استاد المدينة التعليمية المونديالي.

وأعرب المسحل في تصريحات لقناة "أس أس سي" (شركة الرياضية السعودية) عن استهجانه لما قام به المدرب "خروج المدرّب غير مقبول على الإطلاق وسنناقش معه سبب حدوث ذلك. لا نقبل هذا التصرّف من أي شخص كان. من حقّه أن يوضح وجهة نظره ومن ثم سنقرّر الإجراء المناسب".

وعن إمكانية إقالة مانشيني بسبب هذا التصرّف الذي لقي انتقادات لاذعة في وسائل الإعلام السعودية، شرح المسحل "من السابق لأوانه التكلّم (عن ذلك). بالنسبة للعمل الفني لدينا رضى تام كمجلس إدارة، لكن لا بد من بحث وتقييم التصرفات التي حصلت. لا أحب استعجال أي شيء".

- مانشيني يعتذر -

وقدّم مانشيني اعتذاره عن خروجه المبكر موضحاً خلال المؤتمر الصحافي "اعتقدت أن المباراة انتهت ولم أقصد التقليل من احترام أي شخص".

واضاف المدرب الذي قاد إنتر إلى لقب الدوري الإيطالي بين 2006 و2008 ومانشستر سيتي إلى التتويج بالبرميرليغ الإنكليزي في 2012 "استغل هذه الفرصة للتعبير عن امتناني للاعبين، شاكراً لهم جهودهم طوال المباراة".

لكن وسائل الإعلام السعودية ركّزت على التناقض في حديث المدرّب عندما سئل عن سبب خروجه من الملعب مبكرا، في حديث لقناة ابو ظبي الرياضية معللا ذلك بقوله "كانت كرة واحدة كافية".

وكان المنتخب السعودي على بعد دقيقة من بلوغ ربع النهائي بعد تقدمه بهدف عبدالله رديف حتى الدقيقة التاسعة من الوقت البدل عن ضائع، عندما عادل تشو غوي-سونغ فارضاً تمديد الوقت.

ووصف المسحل نهاية الوقت الأصلي بالسيناريو المزعج وغير المتوقع، قائلا "استعددنا جيداً لهذه المباراة، وكان هناك إصرار قوي على تقديم أداء يترجم بالنتيجة".

وأضاف "ركلات الجزاء لم تكن في صالحنا، وأردنا إسعاد الجماهير، لكن في النهاية خسرنا بركلات الحظ. هذه هي طبيعة كرة القدم، ونعتذر للجماهير السعودية عن ذلك".

في المقابل، اشار إلى أن اللجان المختصة ستقوم بدورها فيما يتعلق باللاعبين المستبعدين من التشكيلة الرسمية قبل انطلاق كأس آسيا بايام قليلة "أمرُ اللاعبين لدى اللجان المختصة، وفور اتخاذ القرار بشأن اللاعبين سنعلن عنه".

وكان مانشيني القادم لتدريب السعودية بشكل مفاجئ بعد استقالته من تدريب إيطاليا في أغسطس الماضي بعقد حتى 2027، قرّر عدم الاستعانة بخدمات الحارس نواف العقيدي واستبعد أيمن يحيى وعباس الحسن بسبب الإصابة، وضم بدلا من هؤلاء محمد البريك واليافع طلال حاجي، بالإضافة إلى محمد اليامي. كما فضّل عدم استدعاء لاعب الوسط المخضرم سلمان الفرج والظهير سلطان الغنام الأساسيين في مونديال 2022.

ودخل المدرب الذي قاد إيطاليا إلى لقب كأس أوروبا صيف 2021 في أزمة حادة مع اللاعبين المستبعدين عشية انطلاق البطولة، متهماً إياهم برفض تمثيل بطل آسيا ثلاث مرات، ما استدعى دفاعاً عن النفس من الفرج والغنام والعقيدي والمطالبة بتحقيق معه لتشكيكه بوطنيتهم.

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