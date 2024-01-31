أساطير بايرن ميونخ: الراحل فرانز بيكنباور مؤسس هوية النادي وجوهر «ميا سان ميا»

من وجهة نظر زملائه الأساطير في بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، فإن الراحل فرانز بيكنباور وضع حجر الأساس لهوية النادي.وقال بول بريتنير مدافع بايرن السابق لنسخة فبراير الـ51 لمجلة النادي :"أراد فرانز الفوز دائما، كان عليه أن يفوز. عقليته التي كانت تتمثل في الرغبة في الفوز دائما هي حاليا جوهر /ميا سان ميا/. فرانز جلب لهذا النادي عقلية أنه يجب أن تفوز في كل مباراة بمجرد توقيعك العقد".

و"ميا سان ميا" هو شعار بايرن ميونخ باللهجة البافارية، ويعني " هكذا نحن".

وقال أولي هونيس، الرئيس الشرفي لبايرن ميونخ :" عندما نتحدث عن أصل ميا سان ميا، سينتهي بنا المطاف إليه: أسس فرانز الصورة الذاتية في بايرن لأنه جسدها عبر الطريقة التي تعامل بها داخل وخارج الملعب، وقدم كل ما لديه كقدوة - بدون أن يتحدث كثيرا عن ذلك".

وأضاف :"كان فرانز أول شخص جسد ميا سان ميا، وقد ألزم هذا جميع الأجيال التالية: الثقة بأنفسهم دائما، وأن يكونوا أقوياء ومتواضعين في نفس الوقت، يريدون دائما الفوز، ويخلصون لأنفسهم".

وتوفى بيكنباور يوم 7 يناير الجاري عن عمر 78 عاما.

وكان بيكنباور أعاد صياغة دور المدافع، وتوج بالعديد من الألقاب مع النادي وترأسه.

وتوج بيكنباور بلقب كأس العالم لاعبا ومدربا، وكان مسؤولا عن استضافة ألمانيا لمونديال 2006.

وقال هونيس، وبيرتنر، وكارل هاينزه رومينيجه، الذين أحيوا ذكرى بيكنباور في مقابلة، إنهم يفتقدون صديقهم. ويجدون أن من المريح أن بيكنباور وجد الدعم في عقيدته.

وقال رومينيجه :"قال لنا إنه يعتقد أن الروح تسافر بعد الوفاة. لم يكن يعلم أين- ولكنني أحب فكرة أنه مازال بيننا".

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