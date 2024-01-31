تراجع مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال في الضفة وشلل في غزة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- قالت سلطة النقد، إن مؤشرها لدورة الأعمال تراجع خلال شهر كانون الثاني الجاري، جراء حالة عدم اليقين واستمرار العدوان الإسرائيلي غير المسبوق، لا سيما على قطاع غزة.

وأشارت في بيان، اليوم الأربعاء، إلى تراجع المؤشر في الضفة الغربية لـ-38.2 نقطة، مقارنة بـ-36.4 نقطة في كانون الأول 2023.

ففي الضفة الغربية، تراجع المؤشر الكلي من -24.0 نقطة في كانون الأول 2023 إلى -26.2 نقطة في كانون الثاني 2024، إذ انخفض مؤشر الزراعة (من -1.3 إلى -1.8)، ومؤشر الإنشاءات (من -7.0 إلى -7.7)، ومؤشر التجارة (من -7.5 إلى -9.8). وفي المقابل، ارتفع مؤشر الصناعة (من -4.6 إلى -3.4)، فيما بقي مؤشر الطاقة المتجددة مستقراً عند -1.3 نقطة، كما استقر مؤشر النقل والتخزين عند -1.9 نقطة، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند -0.3 نقطة.

وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستهدفة في الضفة الغربية بانخفاض مستويات الإنتاج والمبيعات والمخزون، وقد جاءت توقعات أصحاب المنشآت سلبية إزاء مستويات الإنتاج للأشهر الثلاثة القادمة.

أما على صعيد قطاع غزة، فإن العدوان الإسرائيلي قد جاء بآثار تدميرية وكارثية، وشل الحياة بكل جوانبها الاقتصادية والإنسانية في قطاع غزة. وعليه فقد تم تقدير قيمة المؤشر الكلي لقطاع غزة على أنها الأسوأ عند نحو -100، خلال فترة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ بداية تشرين الأول 2023، حتى لحظة إعداد هذا التقرير.



