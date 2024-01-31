بيت لحم: الاحتلال يقتحم حوسان ويحتجز عددا من المواطنين

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قرية حوسان غرب بيت لحم، واحتجزت عددا من المواطنين.

وقال مدير مجلس قروي حوسان رامي حمامرة للوكالة الرسمية، إن قوات الاحتلال تمركزت في منطقتي "المطينة" عند المدخل الشرقي، ومحيط المدارس قرب المجلس القروي وسط القرية، وأطلقت قنابل الصوت، وسيرت دوريات راجلة.

وأضاف حمامرة أن قوات الاحتلال احتجزت عددا من المواطنين، بعد التدقيق في هوياتهم.