جمعية الرواد تطلق تدريبات في مجال حقوق الإنسان في الجامعات الفلسطينية

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- في خطوة مهمة لتعزيز الوعي الحقوقي لدى الشباب الفلسطيني، أطلقت جمعية الرواد للثقافة والفنون، ومن خلال برنامج الاستثمار في حقوق الإنسان، مجموعة من التدريبات المتخصصة لتأهيل وتدريب الشباب من طلبة الجامعات في مجال حقوق الإنسان.

وكانت جمعية الرواد قد نفذت تدريبها الأول بالتعاون مع عمادة شؤون الطلبة في جامعة بيت لحم، بإشراك طلبة الجامعة في تدريبات حول حملات الضغط والمناصرة، وكيفية تغيير وتطبيق القرارات والأحكام ذات الصلة، وزيادة الوعي لدى الشباب الفلسطيني بالأبعاد القانونية المحلية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وحقوق الشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق العودة وحق تقرير المصير.

وقال رئبال الكردي المدير التنفيذي لجمعية الرواد للثقافة والفنون، أنهم

ضمنياً في برنامج للاستثمار بحقوق الانسان الذي بدأ من عام 2019 لغاية هذه اللحظة في مجال تمكين المؤسسات القاعدية في المجتمع الفلسطيني,

وأوضح أنهم انتقلوا لمرحلة جديدة في عملية تمكين الطلاب الجامعيين في عملية بناء الضغط والمناصرة، وايضاُ لنشطاء

مدافعين عن حقوق الانسان في المجتمع الفلسطيني في ظل كل الهجمات التي يعاني منها الشعب الفلسطيني بعدم استحقاق العديد من الحقوق أو وجود هذه الحقوق بعدم وجود منظومة تدافع عن تطبيقها واحترامها وحمايتها .

وبالتالي قامت جمعية الرواد باطلاق مجموعة من الدورات المتخصصة في عملية بناء حملات الضغط والمناصرة أن كان مرتبط بالشق التعريفي بحقوق الانسان والدفاع عنه أو بالشق الاعلامي والتوعوي واليات استخدام الاعلام المجتمعي في الضغط والمناصرة حول حقوق الشعب الفلسطيني

فنفذ التدريب بمشاركة مدربين مختصين في مجال حقوق الإنسان والإعلام وحملات الضغط والمناصرة، حيث عقد التدريب على مدار ثلاثة أيام في حرم جامعة بيت لحم. افتتح التدريب رئبال الكردي، المدير التنفيذي لجمعية الرواد، وقدم تعريفا عن برنامج الاستثمار في حقوق الإنسان، وتدريبا حول كيفية حملات الضغط والمناصرة . وقدم الناشط الحقوقي فريد الأطرش تدريبا حول دور المدافعين عن حقوق الإنسان، فيما قدم الإعلاميان منجد جادو، رئيس تحرير شبكة فلسطين الإخبارية، ومحمد أبو هنية، المنسق الإعلامي لجمعية الرواد، تدريبا حول دور الإعلام الاجتماعي في مناصرة قضايا حقوق الإنسان، ودور الإعلام الفلسطيني في حملات الضغط والمناصرة، وكيفية توثيق الانتهاكات.

ويهدف البرنامج التدريبي خلال العام 2024 إلى جعل المؤسسات الفلسطينية مصدرا موثوقا للمعلومات، والترويج للتغيير الإيجابي في المجتمع الفلسطيني، وتعزيز الوعي القانوني، وتطوير المهارات لدى الشباب، وبشكل خاص طلبة الجامعات الفلسطينية.

وتأتي هذه التدريبات في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي الصهيوني لأراضي فلسطين وانتهاكاته المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني، حيث تسعى جمعية الرواد من خلالها إلى تعزيز قدرات الشباب الفلسطيني في مجال حقوق الإنسان، وتمكينهم من الدفاع عن حقوقهم وحقوق شعبهم، وبناء مجتمع فلسطيني أكثر عدلا وحرية.