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توجيهات بملاحقة مطلقي العيارات النارية احتفالا بالتوجيهي

1/31/2024 7:23:50 AM
(MENAFN- Amman Net) شددت النيابة العامة من إجراءاتها بحق مطلقي العيارات النارية بالمناسبات، وأصدرت الأوامر للنواب العامين بتوجيه المدعين العامين في جميع مناطق المملكة بملاحقة كل شخص يقوم بإطلاق العيارات النارية تزامنا مع إعلان نتائج الثانوية العامة التكميلية غدا الخميس.
وقال رئيس النيابة العامة القاضي يوسف ذيابات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، إن النيابة العامة تحرص على حفظ الأمن والسلم المجتمعيين والمحافظة على النظام العام والخاص وتجنيب المواطنين الإصابات أو إزهاق أرواح الأبرياء.
وأشار ذيابات إلى أنه جرى التشديد على الجرائم المتعلقة بحيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص وإطلاق العيارات النارية ومنحها العناية الخاصة حال ورود الأخبار من الأجهزة الأمنية والمتضررين وملاحقة مرتكبيها وإحالتهم إلى المحاكم المختصة لينالوا الحكم العادل بحقهم.
وتشير الأرقام القضائية الرسمية إلى أنها أوقفت العام الماضي 39 شخصا بتهمة إطلاق العيارات النارية احتفالا بنتائج الثانوية العامة، ولم يطلق سراح أي منهم حتى أكملوا مدة محكوميتهم والبالغة 4 أشهر.

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