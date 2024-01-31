توجيهات بملاحقة مطلقي العيارات النارية احتفالا بالتوجيهي

(MENAFN
- Amman Net) شددت النيابة العامة من إجراءاتها بحق مطلقي العيارات النارية بالمناسبات، وأصدرت الأوامر للنواب العامين بتوجيه المدعين العامين في جميع مناطق المملكة بملاحقة كل شخص يقوم بإطلاق العيارات النارية تزامنا مع إعلان نتائج الثانوية العامة التكميلية غدا الخميس.
وقال رئيس النيابة العامة القاضي يوسف ذيابات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأربعاء، إن النيابة العامة تحرص على حفظ الأمن والسلم المجتمعيين والمحافظة على النظام العام والخاص وتجنيب المواطنين الإصابات أو إزهاق أرواح الأبرياء.
وأشار ذيابات إلى أنه جرى التشديد على الجرائم المتعلقة بحيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص وإطلاق العيارات النارية ومنحها العناية الخاصة حال ورود الأخبار من الأجهزة الأمنية والمتضررين وملاحقة مرتكبيها وإحالتهم إلى المحاكم المختصة لينالوا الحكم العادل بحقهم.
وتشير الأرقام القضائية الرسمية إلى أنها أوقفت العام الماضي 39 شخصا بتهمة إطلاق العيارات النارية احتفالا بنتائج الثانوية العامة، ولم يطلق سراح أي منهم حتى أكملوا مدة محكوميتهم والبالغة 4 أشهر.
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