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آرسنال يهرب من كمين نوتنجهام بفوز ثمين

1/31/2024 7:23:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عاد آرسنال إلى دياره بفوز ثمين على مضيفه نوتنجهام فورست (2-1) مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل الهدفين كل من جابرييل جيسوس (65) وبوكايو ساكا (72)، فيما أحرز تايوو أوونيي هدف الفريق المضيف (89).
وارتقى آرسنال للمركز الثاني مؤقتا برصيد 46 نقطة، بفارق نقطتين وراء ليفربول، و3 نقاط أمام مانشستر سيتي الثالث الذي له أيضا مباراة مؤجلة، فيما تجمد رصيد نوتنجهام عند 16 نقطة في المركز السادس عشر.
وأحبط نوتنجهام في بداية المباراة الفريق الضيف، الذي عانى لإيجاد ثغرات أمام دفاع محكم داخل منطقة الجزاء.
وجاءت أول فرصة في اللقاء بالدقيقة 11، عندما وصلت تمريرة بوكايو ساكا إلى مارتن أوديجارد، الذي وجّه تسديدة أبعدها الدفاع قبل أن تصل إلى المرمى.
وكاد آرسنال يفتتح التسجيل في الدقيقة 14، عندما مرر القائد أوديجارد، كرة بينية إلى إميل سميث رو، الذي مرر أمام المرمى، لترتطم بمدافع وتمر فوق المرمى بقليل.
واستمر آرسنال في السيطرة على المجريات، لكنه وجد فرصة إيصال الكرة داخل منطقة الجزاء شبه مستحيلة، مع اعتماد الفريق المضيف على دفاع مكون من خطين منظمين.
وتقدم جيسوس بالكرة، قبل أن يمرر إلى سميث رو، الذي أطلق تسديدة متسرعة استقرت في المدرجات بالدقيقة 30، ومرة أخرى مرر ساكا إلى أوديجارد الذي أوقف دومينيجوس تسديدته من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 39.
وعلى عكس مجريات اللقاء كاد نوتنجهام فورست يباغت ضيفه، عندما قطع دانيلو الكرة من بعد منتصف اللعب، ليتقدم بها ويطلق تسديدة علت المرمى في الدقيقة 43.
وسنحت لآرسنال فرصة خطيرة في الدقيقة 44، عندما حاول الدفاع قطع تمريرة أوديجارد داخل منطقة الجزاء، ليغمزها سميث رو ناحية ساكا، الذي سددها مباشرة، لترتد من موريلو لاعب نوتنجهام إلى ركنية.
وقبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول، رفع أوديجارد الكرة نحو القائم البعيد، ليتابعها جيسوس برأسية أبعدها الحارس مات تيرنر فوق المرمى.
وأنقذ تيرنر مرماه من هدف محقق في الدقيقة 52، عندما أبعد عرضية ساكا المرتدة من الدفاع، وكاد آرسنال يفتتح التسجيل في الدقيقة 57، عندما مرر أوديجارد إلى جيسوس الذي واجه الحارس وسدد في القائم.
ومن لقطة فنية أسقط من خلالها الكرة فوق مدافع، سدد جيسوس الكرة نحو المدرجات في الدقيقة 60، قبل أن يتمكن المهاجم البرازيلي من افتتاح التسجيل في الدقيقة 65، عندما مر من الناحية اليسرى، قبل أن يسدد الكرة من زاوية شبه ميتة، لتمر بين قدمي الحارس وتدخل المرمى.
وسرعان ما أضاف آرسنال الهدف الثاني في الدقيقة 72، عندما شق جيسوس طريقه في الناحية اليسرى، قبل أن يمرر إلى ساكا الذي سدد الكرة أرضية بعيدا عن متناول الحارس.
ومرت تسديدة بديل آرسنال لياندرو تروسارد فوق المرمى بالدقيقة 81، وتمكن نوتنجهام من تقليص النتيجة في الدقيقة 89، عندما تخلص البديل أوونيي من مدافع آرسنال ويليام صاليبا، قبل أن يسدد في الشباك.

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