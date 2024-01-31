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منتخب المغرب يودع كأس أمم إفريقيا بعد الخسارة أمام جنوب إفريقيا

1/31/2024 7:23:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ودع منتخب المغرب منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، بالخسارة من نظيره جنوب أفريقيا بنتيجة 2-0، في القمة التي جمعت المنتخبين مساء الثلاثاء على ملعب "لاورينت بوكو"، ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والمقامة حاليا في كوت ديفوار حتى 11 فبراير المقبل.

وجاء الهدف الأول من انفراد عبر اللاعب إيفيدنس ماكجوبا في الدقيقة 57 من عمر المباراة، وفي الدقيقة 95 سجل موكوينا هدفا ثانيا من ركلة حرة مباشرة ليقود منتخب بلاده إلى ربع النهائي.
وأهدر منتخب المغرب عدة فرص خلال أحداث الشوط الأول، وقد سجل نصير مزراوي لاعب المغرب هدفا للأسود لكن تم إلغاءه بداعي التسلل.
كما كان هناك شكوكا لركلة جزاء لمنتخب المغرب خلال اللقاء، لكن الحكم لم يحتسبها، وهو ما جعل لاعبو الأسود يطالبون باحتسابها وعلى رأسهم أشرف حكيمي.
وتعرض سفيان أمرابط لاعب منتخب المغرب للطرد في الدقيقة 92 .

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