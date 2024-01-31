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مدرب الاتحاد السعودي يضع حدا لأزمة بنزيما

1/31/2024 7:23:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يبدو أن أزمة النجم الفرنسي الكبير كريم بنزيما، مهاجم نادي
السعودي، مع المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو غالاردو، قد انتهت تماما.
وقرر المدرب الأرجنتيني إعادة بنزيما مهاجم "النمور" إلى التدريبات الجماعية للفريق، خلال الفترة المقبلة حسب صحيفة "الرياضية" السعودية.
وجاء ذلك بعد أن استبعد غالاردو بنزيما، من معسكر دبي الإماراتي، بسبب تأخر اللاعب عن العودة من الإجازة الممنوحة له، مع أنباء استمرت طوال الميركاتو الشتوي الحالي، بشأن إمكانية رحيله، لكن الأمر انتهى مع إغلاق الميركاتو الحالي وتأكد بقائه.
وأكدت الصحيفة السعودية أن الفرنسي أبدى جاهزيته البدنية لاستكمال منافسات دوري روشن السعودي وكأس الملك ودوري أبطال آسيا، بعدما انتظم في البرنامج المعد من المدرب الأرجنتيني خلال الفترة الماضية في مقر النادي.
وكان الجهاز الفني ألزم الهداف الفرنسي بأداء برنامج تدريبي خاص داخل مقر النادي، ويتابعه أولا بأول من مدينة دبي الإماراتية، مقر المعسكر الإعدادي للفريق.
وسجل بنزيما 12 هدفا وصنع 5 آخرين، خلال 20 مباراة رسمية مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، في النصف الأول من الموسم الرياضي الحالي.
يذكر أن بنزيما البالغ 36 سنة انضم إلى الاتحاد في صيف 2023، قادما من صفوف العملاق الإسباني ريال مدريد، وفي عقد لمدة 3 سنوات.

ملاعب

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