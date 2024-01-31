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الأندية أنفقت 9.63 مليار دولار على الانتقالات في 2023

1/31/2024 7:23:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال الاتحاد الدولي لكرة القدم في تقريره لصفقات الانتقال العالمية والذي نُشر الثلاثاء إن "الأندية في جميع أنحاء العالم أنفقت مبلغاً قياسياً بلغ 9.63 مليار دولار على الانتقالات الدولية في 2023 بزيادة تقارب 50% مقارنة بعام 2022 .
وبعد انخفاض الإنفاق على الانتقالات في عامي 2020 و2021 بسبب التأثير المالي لوباء كوفيد-19، زاد الإنفاق على اللاعبين حيث شهد إجمالي الإنفاق العام الماضي زيادة بنسبة 48.1% مقارنة بعام 2022 .
وحُطم أيضاً الرقم القياسي السابق الذي تم تسجيله في عام 2019 بأكثر من ملياري دولار، حيث أنفقت الأندية الإنجليزية أكبر مبلغ بين هذه الحصيلة برقم قياسي جديد بلغ 2.96 مليار دولار، بينما حصلت اتحادات أربع دول على أكثر من مليار دولار من رسوم الانتقالات في عام 2023.
وجاء خلف إنجلترا الأندية السعودية التي حاولت جذب مجموعة من أفضل اللاعبين من الأندية الأوروبية إلى الدوري السعودي للمحترفين العام الماضي بعد الصفقة الضخمة لضم كريستيانو رونالدو، والذي شهد انتقال العديد من اللاعبين إلى الشرق الأوسط.
وقال "فيفا": "ظهرت أندية سعودية بين الخمسة الأوائل من حيث الإنفاق وذلك لأول مرة بإجمالي بلغ 970 مليون دولار في عام 2023، مقارنة بنحو 50.4 مليون دولار في عام 2022.
"كانت الأندية الألمانية هي المستفيد الأول من رسوم الانتقال بإجمالي ما يقرب من 1.21 مليار دولار، وهي المرة الأولى على الإطلاق التي تحصل فيها أندية من أي اتحاد على أكثر من مليار دولار من رسوم انتقالات في عام ميلادي واحد.
"ومع ذلك، انضمت ثلاثة اتحادات أخرى أيضاً إلى ألمانيا في هذه المجموعة الحصرية في عام 2023 وهي فرنسا (1.19 مليار دولار) وإنجلترا (1.04 مليار دولار) وإيطاليا (1.02 مليار دولار)".
ومن بين أبرز الانتقالات جاء انضمام جود بلينغهام إلى ريال مدريد من بروسيا دورتموند، وإنزو فرنانديز من بنفيكا إلى تشيلسي، وهاري كين من توتنهام هوتسبير إلى بايرن ميونخ.

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