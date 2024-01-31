فيكتوريا نولاند تصل إلى أوكرانيا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصلت نائب وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند إلى كييف اليوم الأربعاء حيث ستجتمع مع قيادات الحكومة وقدامى المحاربين وممثلي المجتمع المدني.
أفادت بذلك السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا بريدجيت برينك في صفحتها الرسمية على موقع X، حيث نشرت صورتها بصحبة نولاند، وكتبت: "أرحب بنائب وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند في كييف. اليوم سنلتقي مع قيادات الحكومة وقدامى المحاربين وممثلي المجتمع المدني".
وكان نائب البرلمان الأوكراني أليكسي غونشارينكو قد قال في وقت سابق إنه "من المتوقع وصول ضيوف مهمين من الولايات المتحدة إلى كييف" دون أن يحدد عمن كان يتحدث.
RT
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