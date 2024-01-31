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فيكتوريا نولاند تصل إلى أوكرانيا

1/31/2024 7:23:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - وصلت نائب وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند إلى كييف اليوم الأربعاء حيث ستجتمع مع قيادات الحكومة وقدامى المحاربين وممثلي المجتمع المدني.


أفادت بذلك السفيرة الأمريكية لدى أوكرانيا بريدجيت برينك في صفحتها الرسمية على موقع X، حيث نشرت صورتها بصحبة نولاند، وكتبت: "أرحب بنائب وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند في كييف. اليوم سنلتقي مع قيادات الحكومة وقدامى المحاربين وممثلي المجتمع المدني".
وكان نائب البرلمان الأوكراني أليكسي غونشارينكو قد قال في وقت سابق إنه "من المتوقع وصول ضيوف مهمين من الولايات المتحدة إلى كييف" دون أن يحدد عمن كان يتحدث.

RT

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