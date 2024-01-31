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مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

1/31/2024 7:23:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأربعاء 31-1-2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة ليفربول وتشيلسي في قمة الجولة الـ 22 من مسابقة الدوري الإنجليزي على ملعب "أنفيلد".
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

مانشستر سيتي X بيرنلي – 10.30 مساء - beIN Sports HD 2
توتنهام X برينتفورد – 10.30 مساء
ليفربول X تشيلسي – 11.15 مساء - beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

برشلونة X أوساسونا – 9 مساء - beIN Sports HD 3
أتلتيكو مدريد X رايو فاليكانو – 11 مساء - beIN Sports HD 5
مواعيد مباريات كأس أمم آسيا والقنوات الناقلة

البحرين X اليابان – 2.30 مساء - beIN ASIAN CUP 1
إيران X سوريا – 7 مساء - beIN ASIAN CUP 1
مواعيد مباريات كأس الرابطة المصرية

طلائع الجيش X الجونة – 5.30 مساء
الاتحاد السكندري X إنبي – 8.30 مساء
مواعيد مباريات كأس ألمانيا

هيرتا برلين X كايزرسلاوترن - 10.45 مساء

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