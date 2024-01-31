مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأربعاء 31-1-2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة ليفربول وتشيلسي في قمة الجولة الـ 22 من مسابقة الدوري الإنجليزي على ملعب "أنفيلد".
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
مانشستر سيتي X بيرنلي – 10.30 مساء - beIN Sports HD 2
توتنهام X برينتفورد – 10.30 مساء
ليفربول X تشيلسي – 11.15 مساء - beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
برشلونة X أوساسونا – 9 مساء - beIN Sports HD 3
أتلتيكو مدريد X رايو فاليكانو – 11 مساء - beIN Sports HD 5
مواعيد مباريات كأس أمم آسيا والقنوات الناقلة
البحرين X اليابان – 2.30 مساء - beIN ASIAN CUP 1
إيران X سوريا – 7 مساء - beIN ASIAN CUP 1
مواعيد مباريات كأس الرابطة المصرية
طلائع الجيش X الجونة – 5.30 مساء
الاتحاد السكندري X إنبي – 8.30 مساء
مواعيد مباريات كأس ألمانيا
هيرتا برلين X كايزرسلاوترن - 10.45 مساء
href="" target="_blank">ملاعب
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN31012024000208011052ID1107791529
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.