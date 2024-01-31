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الاحتلال ينقل جرحاه من معارك غزة براً

1/31/2024 7:23:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- نقلت الوحدات العسكرية الطبية الإسرائيلية برا عسكريين جرحى من معارك قطاع غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .


وكان جيش الاحتلال قد أقر في قت سابق اليوم بمقتل ضابط وجنديين وإصابة آخرين بجراح خطيرة في معارك شمال وجنوب غزة.

كما أعلن أمس عن إصابة 26 عسكريا خلال 24 ساعة في غزة .


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