الاحتلال ينقل جرحاه من معارك غزة براً
التاريخ
1/31/2024 7:23:11 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
نقلت الوحدات العسكرية الطبية الإسرائيلية برا عسكريين جرحى من معارك قطاع غزة وفقا لما افاد مراسل الجزيرة .
وكان جيش الاحتلال قد أقر في قت سابق اليوم بمقتل ضابط وجنديين وإصابة آخرين بجراح خطيرة في معارك شمال وجنوب غزة.
كما أعلن أمس عن إصابة 26 عسكريا خلال 24 ساعة في غزة .
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