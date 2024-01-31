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قائمة المتأهلين إلى ربع نهائي كأس إفريقيا

1/31/2024 7:23:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أسدل الستار مساء الثلاثاء، على منافسات دور الـ16 لنهائيات النسخة الـ34 من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، بخروج مفاجئ لمنتخب المغرب على يد نظيره الجنوب إفريقي.
وأكمل منتخب جنوب إفريقيا عقد المتأهلين إلى الدور ربع النهائي لمسابقة كأس إفريقيا 2023، ولحق بركب كل من، أنغولا، نيجيريا، غينيا، جمهورية الكونغو، الرأس الأخضر، كوت ديفوار، مالي.
أنغولا – ناميبيا (3-0)
نيجيريا – الكاميرون (2-0)
غينيا الإستوائية – غينيا (0-1)
مصر – جمهورية الكونغو (1-1) ركلات الترجيح (7-8)
الرأس الأخضر – موريتانيا (1-0)
السنغال – كوت ديفوار (1-1) ركلات الترجيح (4-5)
مالي – بوركينا فاسو (2-1)
المغرب – جنوب إفريقيا (0-2).

ملاعب

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