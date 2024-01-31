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الاتحاد الجزائري يكشف كواليس أزمة المدرب جمال بلماضي

1/31/2024 7:23:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف الاتحاد الجزائري لكرة القدم كواليس رحيل جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر السابق، وأزمة رفضه فسخ عقده.
وأعلن الاتحاد الجزائري عقب خروج "محاربي الصحراء"، من دور المجموعات، والهزيمة من موريتانيا بهدف نظيف، حيث تذيل المجموعة الرابعة في مسابقة كأس أمم إفريقيا.
ليصدر الاتحاد الجزائري بيانا رسميا أوضح من خلاله تفاصيل كل ما حدث مع بلماضي، مؤكدا أن المدرب رفض فسخ تعاقده لاحقا بسبب المقابل المادي.
وقال الاتحاد الجزائري في بيان عبر موقعه الرسمي: "إدراكا لثقل مسؤولياته وواجبه في الحفاظ على مصالح المنتخبات الوطنية تدخل الاتحاد الجزائري عبر رئيسه وليد صادي للقيام بالإجراءات اللازمة مع المدرب الجزائري بعد إقصاء الخضر، حيث تم استدعاؤه في مدينة بواكي بعد يوم من الإقصاء المرير، لتقييم ملابسات هذا الفشل، وتم الاتفاق على اتفاق متبادل لإنهاء العقد وديا".
مضيفا: "المناقشات التي بدأت في بواكي أدت إلى صياغة اتفاق الإنهاء الودي بين المدرب جمال بلماضي وجميع أعضاء طاقمه وترسيمه فور العودة للجزائر".
وواصل: "في اليوم التالي استجابت الأطراف المعنية لدعوة رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بهدف التصديق على الاتفاق المبرم مسبقا، حيث وقع جميع أعضاء الجهاز الفني بالتوقيع على اتفاق إنهاء العقد وديا، باستثناء جمال بلماضي الذي رفض بشكل مفاجئ، وطالب بالمزيد من الوقت للتفكير، لأن التعويض الذي عرض عليه ليس بمثل توقعاته".
وأردف: "وبعد مرور أربعة أيام، لم يتلق الاتحاد أي شيء من الشخص المعني، الذي كان في هذه الأثناء غادر البلاد، تاركا الاتحاد دون رد".
وتابع: "لم يتلق الاتحاد الجزائري أي رد من المدرب جمال بلماضي بعد أربعة أيام من المهلة التي تحصل عليها، ليغادر بعدها الأراضي الجزائرية عائدا إلى بلد إقامته دون إرسال أي رد.. وهو الأمر الذي يعتبر "مضرا لصورة الكرة الجزائرية".
وختم: "أرادنا وضع حد للأزمة الكبيرة التي وقعت بسبب هذه القضية، مؤكدا بأنه مضطر لطي صفحة المدرب جمال بلماضي الذي تم الاتفاق معه على إنهاء العقد، وسوف يبدأ في التخطيط للتحديات المقبلة، عبر تعيين طاقم تدريبي جديد في أقرب وقت".
يذكر أن بلماضي الذي تسلم تدريب منتخب الجزائر في أغسطس 2018، وقاد "الخضر" للتتويج بكأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخهم عام 2019 في النسخة التي استضافتها مصر.
ولكن الجزائر خرجت مع بلماضي من دور المجموعات في كأس إفريقيا 2021، كما لم يتمكن "الخضر" من التأهل لنهائيات مونديال "قطر 2022".

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