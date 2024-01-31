الأمم المتحدة: الحرب في السودان تسببت بنزوح حوالي ثمانية ملايين شخص

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أن المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان أدت إلى نزوح "حوالي ثمانية ملايين" شخص.
وفي تصريح له من السودان، لفت غراندي إلى أنه "على الرغم من التحديات، تواصل إثيوبيا استضافة الأشخاص الفارين من الحرب والعنف في البلدان المجاورة، كما رأيت على الحدود السودانية".
وأضاف: "يسعدني أنني تمكنت من تقديم الشكر شخصيا لرئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لاستمرار سياسات إثيوبيا الجيدة تجاه اللاجئين".
RT
MENAFN31012024000208011052ID1107791524
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.