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بعد الخروج من كأس آسيا.. إجراء رسمي ضد تصرف مدرب المنتخب السعودي

1/31/2024 7:23:10 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أطلق ياسر المسحل رئيس اتحاد الكرة السعودي، تصريحات مثيرة، عقب توديع المنتخب "الأخضر"، بطولة كأس أمم آسيا، الجارية في قطر في الفترة من 12 يناير إلى 10 فبراير 2024.
وخسر الأخضر السعودي فرصة انتزاع بطاقة العبور للدور ربع النهائي لبطولة كأس آسيا لكرة القدم، بعد الخسارة أمام كوريا الجنوبية 2-4 بضربات الجزاء، في أعقاب التعادل الإيجابي (1-1) في الوقتين الأصلي والإضافي، في اللقاء الذي جمعهما أمس الثلاثاء.
وصرح المسحل لشبكة قنوات SSC، عن اتخاذ إجراء رسمي ضد الإيطالي روبرتو مانشيني، المدير الفني للمنتخب السعودي، بعد مغادرته ملعب المباراة، قبل ضربة جزاء كوريا الجنوبية الحاسمة.
رئيس اتحاد الكرة قال: "هذا التصرف غير مقبول نهائيا.. سنجلس مع مانشيني ونتحدث معه، ونستمع إلى مبرراته، قبل إعلان القرار النهائي ضده".
وألمح ياسر المسحل، إلى إمكانية إقالة المدير الفني الإيطالي، بسبب هذا التصرف، قائلا: "على مستوى الأداء، نحن نشعر بالرضاء التام، ولكن تصرفه بمغادرة الملعب غير مقبول، سندرس الأمر قبل اتخاذ أي قرار".


من جهته برر مانشيني مغادرته الملعب، قبل ضربة جزاء كوريا الجنوبية الحاسمة، بأنه اعتقد أن المباراة انتهت، عندما أهدر لاعبه عبد الرحمن غريب، ركلة السعودية الأخيرة.
وعن إصدار عقوبة الإيقاف ضد قائد الهلال سلمان الفرج وثنائي النصر نواف العقيدي ومحمد مران ولاعب الاتفاق الجديد خالد الغنام، بعد اتهامهم بالتمرد واستبعادهم من قائمة الأخضر السعودي الآسيوية.. نفى المسحل، اتخاذ أي قرار حتى الآن.
وشدد ياسر المسحل، على أن هناك لجنة مختصة، تقوم بالتحقيق في الأحداث التي وقعت بين هؤلاء اللاعبين والمدرب، وعندما يتم الانتهاء ستعلن القرارات أمام الرأي العام.

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