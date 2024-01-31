نجم المنتخب الأردني ينتقل لمعيذر القطري

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انتقل يزن العرب مدافع منتخب الأردن، رسميا، إلى فريق معيذر القطري، ليمثله في المرحلة المقبلة.
وجاء تعاقد معيذر مع العرب بعد المستوى المتميز الذي قدمه مع منتخب النشامى في كأس آسيا، المقامة حاليا في قطر.
و أن يزن العرب الذي انتقل إلى الشرطة العراقي مؤخرا، فسخ عقده رسميا.
وأشار المصدر إلى وجود بند في عقد العرب مع الشرطة، يتيح له فسخ عقده حال تلقى عرضا تفوق قيمته عقده مع النادي العراقي.
وأحرز يزن العرب هدف التعادل في مرمى العراق، في المواجهة التي فاز فيها الأردن 3-2 ومنحته بطاقة العبور لدور الـ8 من بطولة كأس آسيا.
وبدأ العرب مسيرته الكروية مع الجزيرة وبعدها انتقل للوحدات ومن ثم احتراف في سيلانجور الماليزي ومنه إلى الشرطة العراقي.
ملاعب
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
MENAFN31012024000208011052ID1107791522
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.