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نجم المنتخب الأردني ينتقل لمعيذر القطري

1/31/2024 7:23:09 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انتقل يزن العرب مدافع منتخب الأردن، رسميا، إلى فريق معيذر القطري، ليمثله في المرحلة المقبلة.
وجاء تعاقد معيذر مع العرب بعد المستوى المتميز الذي قدمه مع منتخب النشامى في كأس آسيا، المقامة حاليا في قطر.
و أن يزن العرب الذي انتقل إلى الشرطة العراقي مؤخرا، فسخ عقده رسميا.
وأشار المصدر إلى وجود بند في عقد العرب مع الشرطة، يتيح له فسخ عقده حال تلقى عرضا تفوق قيمته عقده مع النادي العراقي.
وأحرز يزن العرب هدف التعادل في مرمى العراق، في المواجهة التي فاز فيها الأردن 3-2 ومنحته بطاقة العبور لدور الـ8 من بطولة كأس آسيا.
وبدأ العرب مسيرته الكروية مع الجزيرة وبعدها انتقل للوحدات ومن ثم احتراف في سيلانجور الماليزي ومنه إلى الشرطة العراقي.

ملاعب

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